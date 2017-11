Lovers in a Dangerous Spacetime, Asteroid Base tarafından geliştirilen bir tür aksiyon oyunudur.

Couch Co-op ya da Türkçe söylersek; Koltour Kooperetifi olarak adlandırılan bir türün içerisinde kendini tanıtan Lovers in a Dangerous Spacetime, tek bir ekran üzerinden dört kişinin aynı anda oynayabildiği bir yapım. Neon ışıklarla donanmış, içerisinde onlarca farklı tasarım harikası düşmanı barındıran bu yapım, arkadaşlarınızla bir parti gecesinde oynayabileceğiniz nadide oyunlardan bir tanesi.

Lovers in a Dangerous Spacetime'da asıl amacımız içinde bulunduğumuz gemiyi idare etmek ve karşımıza çıkan düşmanları alt etmek. Bunun için her oyuncu gemide belirli görevleri üstlenebildiği gibi hepsi silahların başına geçerek, bütün zamanlarını karşılarına çıkan yaratıkları öldürmek için de harcayabiliyorlar. Her ne kadar yüksek grafikler ve komplike bir oynanış sunmasa da tam bir parti oyunu olmayı başaran Lovers in a Dangerous Spacetime, arkadaşlarınızla oynamak için bir oyun arıyorsanız kesinlikle biçilmiş kaftan.