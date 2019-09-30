2019 Netflix En İyi Aksiyon Dizileri ve Filmleri

Uçaktan atlayın, bir banka soyun ya da hapishaneden kaçın. Eğer sıkı bir aksiyon tutkunu iseniz Netflix'te izleyebileceğiniz pek çok dizi ve film bulunuyor. Sizler için 2019 yılında izleyebileceğiniz Netflix'in en iyi aksiyon dizilerini ve filmlerini listeledik.

Netflix En İyi Aksiyon Filmleri ve Dizileri (2019)

Hem bünyesinde barındırdığı yapımlarla hem de kendi yapımları ile geniş bir aksiyon içeriğine sahip olan Netflix, size çok fazla sayıda seçim imkanı sunmakta. Peki aksiyon severler, hangi dizileri ve filmleri izlemeli? Hep birlikte listeye göz atalım!

Bu arada, bilim kurgu dizilerine ve filmlerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve yaptığımız listeye göz atabilirsiniz.

La Casa De Papel

Konu: Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Ülkemizde de oldukça büyük ses getiren ve çok fazla seveni olan La Casa De Papel, şu an üçüncü sezonu ile yayında. Aksiyonu, suçu ve gerilimi derinden hissettiren bu dizi, çok sıkı bir şekilde planlanmış darphane soygununu konu ediniyor.

La Casa De Papel dizisine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Yıldızlararası

Konu: İnsanlık yok olmanın eşiğindeyken bir grup astronot, yaşanabilir başka bir gezegen bulmak için bir solucan deliğinden geçerek tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Uzayın derinliklerinde keşfe çıkmaya ve zamanın izafiyetine biraz daha yakından göz atmaya var mısınız? Cevabınız evet ise gişe rekortmeni bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

Yıldızlararası filmine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Narcos

Konu: Bu gangster dizisinde, Kolombiya'nın şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kartellerinin gerçek hikayesini izleyeceksiniz.

Pablo Escobar'ın yaşamı, yükselişi, zirveye çıkışı ve dibe batışını konu edinen bu dizi, Kolombiya kartelinin geçmişini gözler önüne seriyor. Sunduğu atmosfer ile birlikte yaşıyormuşsunuz hissi veren bu dizi, üçüncü sezonu ile izlenebilir durumda.

Narcos dizisine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Sarışın Bomba

Konu: Bir casusun öldürülmesinin ardından MI6 ajanı Lorraine Broughton çift taraflı ajanların listesini bulmalı, bir hainin kimliğini belirlemeli ve hayatta kalmalıdır.

Ah, evet. Bu listede bir MI6 ajanına yer vermezsek olmazdı. Filmin her yerinden aksiyon fışkırmasa da izlerken keyif alacağınıza garanti verebilirim.

Sarışın Bomba filmine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

The Walking Dead

Konu: Zombi kıyametinin ardından hayatta kalanlar, birlikte verdikleri ölüm kalım mücadelesinde insanlığa karşı duydukları umuda tutunur.

Dünya genelinde en popüler zombi dizisi olarak bilinen The Walking Dead, artık Netflix'te. 9 Ekim itibarıyla 9. sezonu Netflix üzerinde yayınlanacak olan dizi, şu an ilk sekiz sezonu ile izlenebilir durumda.

The Walking Dead dizisine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Dünya Savaşı Z

Konu: Bir BM görevlisi, ölümcül zombi virüsü salgınını durdurmak için dünyayı gezerken zamana ve kadere karşı yarışır.

Bir zombi dizisine yer vermişken, bir tane de zombi filmi koyalım. Dünya Savaşı Z, sonunu görmek için yıllarca beklemeniz ya da bölümlerce izlemeniz gereken dizilerin aksine 2 saatlik yapısı ile öne çıkıyor. Sonunda ne mi oluyor? Kim bilir.

Dünya Savaşı Z filmine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Hakan: Muhafız

Konu: Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

Ülkemizdeki izleyici kitlesini ikiye bölmüş olsa da, Hakan: Muhafız'a bir şans vermenizi tavsiye ederim. Birkaç bölüm izledikten sonra hoşunuza gideceğini düşündüğüm bu dizi, İstanbul temasını da buram buram yaşatacak.

Hakan: Muhafız dizisine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Spektral

Konu: Savaşın yıktığı bir Avrupa şehri doğa üstü güçlerin saldırısına uğrayınca; bir mühendis, felaketi durdurmak için elit bir Özel Kuvvetler birimiyle iş birliği yapar.

Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik! Ne ararsanız bu filmde bulabilirsiniz. Ülkenin en iyi özel kuvvetler biriminin iyi bir mühendisle iş birliği yapması sonucunda ortaya ne çıkar sorusunun cevabını bu filmde bulabilir, aksiyonun tadını çıkartabilirsiniz.

Spektral filmine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Lost In Space

Konu: Yabancı bir gezegene zorunlu iniş yapan Robinsonlar tüm engellere rağmen hayatta kalmak ve gezegenden kaçmak için mücadele eder. Ama çevreleri gizli tehlikelerle doludur.

Bir izleyen bir daha bırakamıyor. Yabancı gezegen ve uzay atmosferi ile öne çıkan bu dizi, fantastik hikayesi ile uçsuz bucaksız keşiflere sürüklüyor.

Lost In Space dizisine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

Görevimiz Tehlike 5

Konu: IMF'nin feshedilmesinin ardından Ethan Hunt ve müttefikleri, dünyanın yok edilmesini hedefleyen bir grup hain ajandan oluşan Sendika'ya karşı kendi savaşlarını başlatır.

Muhtemelen aksiyon filmi dediğimizde hepimizin aklına ilk gelen film, Görevimiz Tehlike serisinden bir film oluyordur. Etkileyici hikayesi, buram buram ajanlığı, kaçışlı patlamalı bir filme göz atmak isterseniz bu filme göz atabilirsiniz.

Görevimiz Tehlike 5 filmine göz atmak ve hemen izlemek için buraya tıklayabilir ve ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz