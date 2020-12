Medal of Honor: Above and Beyond, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu. PC’de en çok oynanan FPS oyunları serisi arasında yer alan Medal of Honor’un yenisi II. Dünya Savaşı döneminde Avrupa’da geçiyor. Oyunda OSS casusu ve Fransız Direnişi’nde yer alan bir savaşçının yerine geçiyorsunuz. 2. Dünya Savaşı’nda geçen aksiyon dolu, sürükleyici bir deneyim sizleri bekliyor. Hemen bu mücadelede yerinizi almak için yukarıdaki Medal of Honor: Above and Beyond İndir butonuna tıklayarak oyunu bilgisayarınıza yükleyin.

Yeni Medal of Honor oyunu Medal of Honor: Above and Beyond’da savaştan zarar gören Avrupa’da çatışıyorsunuz. Derin çok oyunculu harekat, çok oyunculu modlar ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sağ çıkmayı başarmış kahramanlarla röportajlarla o döneme götüren aksiyon dozu yüksek bir FPS oyunu karşınızda. Oyunda savaştan zarar gören Avrupa’daki Stratejik Hizmetler Ofisi’nin (OSS) casusu olarak oynuyorsunuz. Ayrıntılardan gözünüzü alamayacağınız, derin tek oyunculu harekat sırasında karada, havada, denizde geçen tarihi olayları yaşıyor, Nazi üslerini sabote ediyor, düşman uçaklarını indiriyor, Fransız direnişine destek veriyor, savaşın en önemli anlarında yer alıyorsunuz.

Medal of Honor: Above and Beyond, zengin anlatımlı harekatın yanı sıra zorlu savaş deneyimlerinde yeteneklerinizi geliştiriyor, oyuna özel ödüllü kısa filmlerle tarihin derinliklerine iniyor, hızlı çok oyunculu karşılaşmalarda diğer askerlere karşı kendinizi test ediyorsunuz. Multiplayer modları sizi Avrupa’nın çeşitli yerlerine götürüyor ve tek başınıza, takımlı veya zamanlı patlayıcıları yerleştirmek ve etkisiz hale getirmek için mücadele verdiğiniz rekabetçi modlar içeriyor. Görevlerde başarılı olmak için iyi nişan almak yeterli olmuyor. Kimi zaman siper almak zorunda kalıyor, kimi zaman düşmanı kendi silahıyla öldürüyor, kimi zaman batmakta olan gemiden yüzerek kaçmak durumunda kalıyor, kimi zaman yanan uçaktan atlayarak hayatınızı kurtarıyorsunuz. Hayatta kalmak için her an tetikte olmalısınız.

Medal of Honor: Above and Beyond Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Medal of Honor: Above and Beyond kaldırır mı? Medal of Honor: Above and Beyond PC’de oynamak için hangi donanımlara sahip olmalıyım? İşte Medal of Honor: Above and Beyond sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 9700K eş değer veya daha iyi

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080 eş değer veya daha iyi

Depolama: 180 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri