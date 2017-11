Move or Die, kendine has oynanışıyla Steam'in öne çıkan aksiyon oyunlarından bir tanesidir.

Those Awesome Guys isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Move or Die, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için satın alabileceğiniz en başarılı oyunlardan bir tanesi. İsminden de anlaşılabileceği üzere sürekli hareket etmek üzerine kurulu oyunda, amacımız bir saniye bile durmadan hareket etmek ve diğer oyunların bir şekilde ölmesini beklemek. Fakat bunu yaparken, her seferinde karşınıza bir başka engelin çıktığını da hatırlatalım.

İlk bakışta her ne kadar eğlenceli gibi görünmese de birkez oynadıktan sonra bağımlısı olacağınız oyunlardan bir tanesi olan Move or Die, çok yukarılara çıkan aksiyon seviyesi ve ilginç modlarıyla direkt olarak göze çarpan bir yapım. Dümdüz hareket etmek üstüne kurulu olmayan bu oyunda, rastgele ya da kendi yaptığınız seçimlere göre sürekli farklı modlar karşınıza çıkıyor ve hareket etmekle birlikte bu modların getirdiği şeyleri de yapmaya gayret ediyorsunuz.

Son günlerde arkadaşlarınızla karşılıklı olarşak kapışabileceğiniz, eğlenceli bir oyun arıyorsanız, Move or Die tam size göre bir oyun! Kesinlikle göz atmanızı önerdiğimiz oyunlardan da bir tanesi.