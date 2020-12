Persona 4 (Shin Megami Tensei), Atlus tarafından geliştirilen ve yayınlanan rol yapma oyunu. Megami Tensei serisinin bir parçası, Persona serisinin beşinci oyunu olan Persona 4, PlayStation’dan PC’ye portlanan oyunlar arasında. Oyun, kurgusal bir Japon kırsalında geçiyor ve dolaylı olarak önceki Persona oyunlarıyla ilgili. Oyundaki kahraman bir yıllığına şehirden kırsal bölgeye taşınmış bir lise öğrencisi. Kaldığı süre boyunca Persona’yı çağırıp gücünden yararlanarak gizemli cinayetleri araştırmaya dahil oluyor.

Persona 4 Golden İndir

Persona 4, simülasyon öğeleriyle harmanlamış geleneksel bir rpg oyunu. Oyunda Inaba kasabasına bir yıllığına gelmiş genç bir çocuğu kontrol ediyorsunuz. Oyun karakterin günlük hayatını sürdürdüğü Inaba’nın gerçek dünyası ile Gölgeler olarak bilinen canavarlarla dolu çeşitli zindanların beklediği gizemli bir dünya arasında geçiyor. Oyuncular olay örgüsü ilerlemesi veya özel etkinlikler gibi senaryolu etkinlikler haricinde okul kulüplerine katılmak, yarı zamanlı işlerde çalışmak veya kitap okumak gibi çeşitli gerçek dünya etkinliklerine katılarak veya deneyim ve öğeler kazanacakları TV World’ün zindanlarını keşfederek günlerini istedikleri gibi geçirmeyi seçebiliyor. Günler günün çeşitli zamanlarına bölünüyor, en sık tekrarlanan Okuldan Sonra / Gündüz Akşam ve çoğu aktivite bu zamanlarda gerçekleşiyor. Aktiviteler günün saatine, haftanın günlerine ve hava durumuna bağlı olarak sınırlandırılmış. Oyuncular oyunda ilerledikçe Sosyal Bağlantılar olarak bilinen başka karakterlerle arkadaşlıklar kuruyor. Bağlar güçlendikçe bonuslar veriliyor, sıralamada yükseliş oluyor.

Oyunun ana odağı, kişinin iç benliğinden yansıtılan mitolojik figürlere benzeyen ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmek için bireyler tarafından giyilen cepheleri temsil eden avatarlar etrafında dönüyor. Her Persona kendi becerilerine ve belirli özelliklerin güçlü ve zayıf yönlerine sahip. Persona savaş ve seviye atlamadan tecrübe kazandıkça, savaşta kullanılan saldırı veya destek yeteneklerini veya karakter faydaları sağlayan pasif becerileri içeren yeni beceriler öğrenebiliyor. Her Persona tek seferde en fazla sekiz beceriye sahip olabiliyor ve yenilerini öğrenmek için eski becerilerin unutulması gerekiyor. Ana parti üyelerinin her birinin, Sosyal Bağlantılarını maksimuma çıkardıktan sonra daha güçlü bir forma dönüşen kendi benzersiz Personaları varken, kahramanın savaş sırasında farklı erişim sağlamak için aralarında geçiş yapabileceği birden fazla Persona sahip olma "Wild Card" yeteneği var. Oyuncu, Shuffle Time'dan yeni Persona kazanabiliyor ve ana karakter seviye atladıkça daha fazla Persona taşıyabilir. Zindanların dışında oyuncular yeni Personalar oluşturabilecekleri veya önceden edinilmiş Personaları bir ücret karşılığında toplayabilecekleri Kadife Odası'nı ziyaret edebiliyor. Yeni Personalar, iki veya daha fazla canavarı birleştirerek yeni bir yaratık oluşturarak yaratılıyor ve bu canavarlardan geçen bazı becerileri alıyor. Oluşturulabilecek Persona seviyesi, kahramanın mevcut seviyesi ile sınırlı. Oyuncu, belirli bir Arcana ile ilgili bir Sosyal Bağlantı oluşturduysa, o Arcana ile ilgili bir Persona oluşturulduktan sonra bir bonus alıyor.

Oyuncular TV World’ün içinde, her biri kaçırılan bir kurbanın etrafında şekillendirilmiş rastgele oluşturulmuş zindanları keşfetmek için ana karakterden ve en fazla üç karakterden oluşan bir parti kuruyor. Bir zindanın her katında dolaşarak Gölgeler ile eşya ve ekipman içeren hazine sandıkları bulunabiliyor. Oyuncular, her katta merdivenlerle zindanda ilerliyor ve sonunda bir boss düşmanın beklediği son kata ulaşıyor. Oyuncu, bir Gölge ile temas kurduğunda savaşa giriyor. Gölgeye arkadan saldırarak bir avantaj elde edilirken, arkadan saldırıya uğranılması düşmana bir avantaj sağlıyor. Diğer Shin Megami Tensei oyunlarında kullanılan Press Turn sistemine benzer şekilde, savaşlar, donanımlı silahlarını, öğelerini veya Personalarının özel becerilerini kullanarak düşmanlarla savaşan karakterlerle sıra tabanlı şekilde. Doğrudan kontrol edilen kahramanın yanı sıra, diğer karakterlere doğrudan komutlar verilebiliyor veya savaş yapay zekalarını değiştiren 'Taktikler' atanabiliyor. Kahraman tüm sağlık puanını kaybederse oyun sona eriyor ve oyuncular başlangıç ekranına dönüyor.

Saldırı yetenekleri, Fiziksel, Ateş, Buz, Rüzgar, Elektrik, Işık, Karanlık ve Yüce dahil olmak üzere çeşitli nitelikler taşıyor. Oyuncu karakterleri, farklı özellikler taşıyan çeşitli düşmanların yanı sıra, Persona veya ekipmanlarına bağlı olarak belirli saldırılara karşı güçlü veya zayıf yönlere sahip olabiliyor. Oyuncu, bir düşmanın zayıflığından yararlanarak veya kritik bir saldırı gerçekleştirerek onu devirebiliyor ve saldıran karaktere ek bir hareket sağlarken, düşmana bir oyuncu karakterinin zayıflığını hedef alırsa ek bir hamle de verilebiliyor. Bir savaşın ardından oyuncular, savaşlarından deneyim puanları, para ve öğeler kazanıyor. Bazen bir savaştan sonra, oyuncu "Shuffle: Time" ve "Arcana Chance" olarak bilinen ve oyuncuya sırasıyla yeni Persona veya çeşitli bonuslar verebilen bir mini oyuna katılabiliyor.

Persona 4 Golden, yeni özellikler ve hikaye öğelerinin eklendiği, PlayStation 2 oyununun genişletilmiş bir sürümü. Hikayeye Marie adında yeni bir karakter eklendi. Başka Personalar, karakter kostümleri ve genişletilmiş diyaloglar ve anime ara sahneleriyle birlikte Marie ve Tohru Adachi için iki yeni Sosyal Bağlantı dahil edildi. Bir diğer yeni özellik oyuncunun çeşitli zindanlarda kullanabileceği öğeler üreten bir bahçe. Persona 4 Golden, büyüleyici hikaye anlatımı ve mükemmel Persona oynanışı sunan, şimdiye kadarki en iyi RPG’lerden biri.