Rise Of Nations, tüm tarihi kapsayan gerçek zamanlı strateji oyunu.

Rise Of Nations İndir

Antik Çağ’da tek bir şehirde başlayın; kaynakları toplayın; altyapı inşa edin; teknolojileri araştırın; Piramitler ve Eyfel Kulesi gibi Dünya Harikaları inşa edin; bombardıman uçakları, savaş gemileri ve tanklarla düşman uluslarını fethederek askeri gücünüzü dünya çapında genişletin!

Rise of Nations’da her biri özel yetenek ve benzersiz askeri birimlere sahip 18 ulus var. Hoplitlerden Fırkateynlere Helikopterlere karada, denizde ve havada aktif 100’den fazla askeri birliği yönetiyorsunuz. Ulusunuzu küçük bir şehirden bilgi çağı toplumuna taşıyacak yükseltmeler ve teknolojilere sahip iki düzineden fazla bina mevcut. Terra Cotta Ordusu, Tac Mahal, Eyfel Kulesi, her biri ulusunuza özel bonuslar veren Dünyanın 14 harikası ile karşılaşacağınız oyunda düzinelerce senaryodan oluşan bağlantılı bir seri olan Dünyayı Fethedin mücadelesi sizi bekliyor.

Rise of Nations Extended Edition, Rise of Nations ve Rise of Nations: Thrones and Patriots’u içeriyor. Bu sürümde geliştirilmiş görseller, su, dokular, tam ekran keskinliği yumuşatma (full-screen anti-aliasing), Steamworks entegrasyonu, dereceli eşleşmeli çok oyunculu oynanış, başarımlar, ticaret kartları, bulut kaydı yenilikleri mevcut.