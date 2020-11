Rules Of Survival, PC ve mobilde (Android APK ve iOS) en çok oynanan battle royale oyunlardan. Dünya genelinde 300 milyon oyuncunun severek oynadığı online hayatta kalma oyunu Rules Of Survival Steam’den de indirilebiliyor. Yukarıdaki Rules Of Survival İndir butonuna tıklayarak Rules Of Survival PC indirebilir veya Steam üzerinden satın alarak bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.

Rules Of Survival İndir

Rules Of Survival, PUBG, Fortnite kadar popüler online battle royale oyundur. Google Play veya APK olarak Android telefonlara yüklenebilen oyun PC platformu için de mevcuttur. Aksiyon yüklü oyunda 300’e kadar silahsız oyuncu hayatta kalan son kişi olmak için paraşütle savaşmaları gereken büyük bir savaş alanına atlıyor.

Uçsuz, bucaksız, ıssız bir adaya düşen 300 silahsız oyuncudan biri oluyorsunuz. Sadece sonuncu hayatta kalıyor. Bu bir oyun değil! Hayatta kalma kurallarını yazıyorsunuz! Unutmayın! Güvenli bölge gittikçe daralır. Zehirli gazın yayılmasına, düşmanların ateş etmesine ve nihayetinde ölümü kovalamaya karşı yarışıyorsunuz. Tek başınıza savaşabilir veya beş oyuncuya kadar küçük bir takım kurabilirsiniz. Dağıtılmış silahları toplayın, kendinizi silahlandırın, taktikler uygulayın ve mücadeleyi sonlandıran oyunculardan teçhizat yağmalayın!

Uyaralım! Bu sadece bir oyun değil. Bu bir ölüm kalım savaşı!

Koşun ya da savaşın: Büyük, geniş detaylı haritalarda adil oyun

Son adam hayatta kalır: Hayatta kalan 120 kişinin savaşında tek veya takım modu

Seçin ve kullanın: Çeşitli ateşli silahlar ve aksesuarlar

Hızlı ve öfkeli: Farklı arazilerde araçlar kullanın.

Rules Of Survival PC İndir

Tur, bir adada tek yerde bulunan tüm oyuncularla başlar. Geri sayım bittiğinde oyuncular uçaktan paraşütle adaya; yağmalanabilecek silahlar, zırhlar, sağlık kitleri ve binilecek araçlar gibi protokollere uygun olarak dağıtılmış eşyaların olduğu araziye bırakılır. Oyuncular ölen oyuncuların teçhizatlarını yağmayabilir. Oyuncular üçüncü şahıs modunda üçüncü şahıs ve birinci şahıs bakış açısı arasında geçiş yapabilir. Oyun oyuncuları birinci şahıs bakış açısına zorlayan birinci şahıs modu da sunuyor. Oyun süresi ilerledikçe güvenli bölge yavaş yavaş küçülür ve bölge dışında kalan oyuncular zarar görür. Bu, karşılaşma şansını dolayısıyla da oyuncular arasındaki çatışmayı artırır. Her turun sonunda oyuncular hayatta kalma sürelerine, öldürdükleri oyuncu sayısına ve oyuncu seviyesine bağlı olarak oyun içi para ile ödüllendirilir. Kazanılan para daha sonra karakter veya silah özelleştirmesi için kozmetik öğeler içeren destek kutusu satın almak için kullanılabilir.

Rules Of Survival Sistem Gereksinimleri

Rules Of Survival, yüksek sistem gereksinimleri istemeyen bir oyundur. Rules Of Survival PC sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir. Minimum sistem gereksinimleri Rules Of Survival bilgisayarda akıcı bir şekilde oynamak için yeterli değildir. En yüksek grafik ayarlarında akıcı oynama deneyimi için bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-4160

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4600

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 2 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri