SCUM, gerçekçi grafikleri ve oynanışıyla ön plana çıkan ve Steam'de erken erişim aşamasına girmeye hazırlanan SCUM, son dönemin en dikkat çekici hayatta kalma oyunu olarak piyasadaki yerini almaya hazırlanmaktadır.

Dünyanın duyulmaz eğlence ihtiyacı, TEC1'in televizyon duyu SCUM'unun ikinci sezonu prömiyeri olarak ayarlandığı gibi, kanala yöneldi. Bu yeni sezon, yarışmayı sağlam kapalı kapalı arenalardan, TEC1’in kendi özel SCUM Adası’nın yemyeşil ormanlarına, yuvarlanma alanlarına ve engebeli arazilerine taşıyor. Hem hayranların favorileri hem de yeni mahkumlar, izleyicilerin, yapımcıların ve şirket sponsorlarının şöhret, hediyeler ve ölümden sonraki yaşam şansı için destek verirken, acımasız bir savaşta çarpışacak.

SCUM, çok oyunculu açık dünya hayatta kalma oyununu, bilgi ve becerilerin uzun vadeli hayatta kalma için nihai silahlar olduğu daha önce görülmemiş düzeyde karakter kişiselleştirme, kontrol ve ilerleme ile geliştirmeyi amaçlamaktadır. Her zaman herkes için mevcut olan isteğe bağlı PvP ‘ağ olayları ile sert sağkalımın yöntemsel planlamasını ve yönetimini birleştiren SCUM, yeni nesil hayatta kalma oyununda karmaşık simülasyon ve yoğun eylem arasında eşsiz bir denge kurar.

SCUM, Unreal Engine 4 ile inşa edilmiştir ve Erken Erişim döneminde genişleyecektir. Taraftarlar, scumgame.com ve Twitter @SCUMgame oyunlarındaki haftalık dev bloglarla geliştirme hakkındaki ayrıntıları takip edebilirler.