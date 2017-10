South Park: The Fractured but Whole, içerdiği kara mizah ile çok sayıda hayrana sahip olan ünlü animasyon serisinin resmi rol yapma oyunu.

Ubisoft tarafından hazırlanan bu ilginç RPG oyunu, 2014 yılında çıkış yapan South Park: The Stick of Truth oyununun devamı olarak karşımıza çıkıyor. South Park animasyon serisinin sevilen kahramanları Cartman, Kyle, Kenny ve Stan'a farklı bir kahraman olarak katılmaktayız. Yeni Çocuk'un yerine geçtiğimiz oyunda uzun bir maceraya atılıyoruz ve mizahla harmanlanmış bu hikayede eğlenceli anlar yaşayabiliyoruz.

South Park: The Fractured but Whole'daki maceramızda arka sokaklardan geçen bir yolculuğa çıkmaktayız. Bir önceki oyunda hain şişman Eric Cartman suçla savaşan Coon and Friends çetesini kurmuştu. Çete adındaki Coon ise, Eric Cartman'ın süper kahraman ismi olarak kullandığı takma ad. Bu ad yarı rakun, yarı insan olan süper Cartman'ı temsil ediyor. Yeni oyunda bu çeteye katılıyoruz ve suçlularla savaşmaya devam ediyoruz. Diğer eğlenceli karakterler de çetemize katılarak olayları şekillendiriyor.

2 boyutlu grafiklere sahip olan , South Park: The Fractured but Whole'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- 64 bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i5 2400 veya AMD FX 4320 işlemci

- 6 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 Ti/GTX 650/GTX 750/GTX 950/GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7850/R9 270/R9 370/RX 460 ekran kartı

- 20 GB boş depolama alanı