Terminator: Resistance, 6. Terminatör filmi Terminator: Dark Fate’den sonra çıkış yapacak olan FPS oyunu. PC’de Terminatör oyunu görmek isteyenlerin merakla beklediği Terminator: Resistance oyunun hikayesi post apokaliptik (kıyamet sonrası) 2028 Los Angeles’da geçiyor. John Conoer liderliğinde Skynet’in robotik ölüm makinelerine karşı direnen bir asker olan Jacob Rivers’ın yerine geçiyorsunuz.

The Terminator ve Terminator 2: Judgment Day filmlerinde göze çarpan Gelecek Savaşı (Future War) senaryosu üzerine kurulu tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Terminator: Ressistance, Windows PC, Xbox One ve PlayStation 4 plattformlarında mevcut. Terminatör filminin hayranlarının kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm yapımda Skynet’in savunma sistemini çökertmeye çalışıyorsunuz. Koşma, ateş etme, gizlice sızma, hackleme, her türlü aksiyona giriyorsunuz. Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalanlarla da etkileşime giriyor, kaderlerini değiştiriyorsunuz.

Terminator: Resistance PC Oyunu Oynanış Detayları

Makinelere direnin! Filmlerden T-800 dahil çeşitli ikonik düşmanların yanı. sıra Terminatör evrenine yepyeni bir dizi düşmana karşı savaşın.

Büyüyen ortamlarda koşarak ateş etmek veya gizlenerek hacklemek için plazma silahlar cephanesi donanın!

Kıyamet sonrası Los Angeles’ı keşfederken becerilerinizi geliştirerek olmak istediğiniz kahraman türünü seçin. Hikaye görevleriyle direniş sıralamasında yükselin, yan görevlerde arkadaşlarınıza yardım edin.

İnsanlığın kaderini değiştirin! Kendi hikayeleri olan hayatta kalanları koruyun. Oyun boyunca aldığınız aksiyonlar hayatta kalmalarını etkileyecek ve sonu değiştirecek.

Terminator: Resistance PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3 4160 @ 3.6GHz / AMD FX 8350 @ 4.0GHz veya daha iyi

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1050 / AMD RX 560 veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 32GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı veya yerleşik çipset

İlave Notlar: Orta ayarlarda 1080p 60fps için tahmini

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 8400 @ 2.8GHz / AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz veya daha iyi

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD RX 590 veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 32GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı veya yerleşik çipset

İlave Notlar: Yüksek veya ultra ayarlarda 1440p ve daha yüksek, 60fps için tahmini

Terminator: Resistance PC Çıkış Tarihi

Terminator: Resistance PC platformuna 15 Kasım 2019’da çıkış yapacak.