The Day After : Origins eğer açık dünya tabanlı bir hayatta kalma mücadelesi yaşamak isterseniz ilginizi çekebilecek bir aksiyon oyunu.

Bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip olan The Day After : Origins'de hikaye temelli bir oyun bize sunuluyor; yani The Day After : Origins basit bir sandbox oyunu değil. The Day After : Origins'in hikayesi Grayfox Hill adlı Amerikan kasabasında geçiyor. Grayfox Hill, kendi halinde sakin bir kasabayken gizemli bir şekilde ortaya çıkan bir bakteri insanlar da dahil olmak üzere bölgedeki canlıları etkiliyor ve onların kana susamış mutantlara dönüşmesine sebep oluyor. Biz ise bu kaos ortasında kız arkadaşı Allison'u bulmaya çalışan Noah adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Amacımızı gerçekleştirebilmemiz için askeri karantina altındaki bölgede mutantlarla yüzleşmemiz ve zorlu şartlarda hayatta kalmamız gerekiyor.

The Day After : Origins'deki maceramızı bir itfaiye aracı içinden yöneteceğiz. Bu araç bizim sığınağımız haline geliyor, ayrıca onun sayesinde hızlıca yolculuk edebiliyoruz. Oyuncular, The Day After : Origins'de itfaiye araçlarının benzinine, motor ve lastik durumuna dikkat etmek zorundalar; yoksa mutantların yoğun olduğu bölgelerin ortasında kalabiliyorlar.

TPS, yani 3. şahıs kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu olan The Day After : Origins'in grafikleri tatmin edici bir kalite sunmakta. The Day After : Origins'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel i5 2400 veya AMD FX 8320 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartı

- DirectX 11

- 15 GB boş depolama alanı