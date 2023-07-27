Adını Daha Önce Hiç Duymadığınız Underrated Filmler

Bazen bazı filmler vardır, izledikten sonra ne kadar az bilindiğine ve ne kadar az puan aldığına inanamazsınız. Underrated diye tabir ettiğimiz bu filmler pek çok kişiyi etkisi altına alsa da genel izleyiciye maalesef pek ulaşamıyorlar.

Biz de bu yazımızda bu tarz underrated filmleri ele alacağız. Değeri bilinmemiş, geniş kitlelere ulaşmamış, hak ettiği puanı alamamış bu filmleri sizin takdirinize sunuyoruz.

Underrated Filmler

Escape from New York (1981)

The Punisher (2004)

Primer (2004)

The Man from Earth (2007)

The Boy in the Striped Pajamas (2008)

The Invention of Lying (2009)

Moon (2009)

Coherence (2013)

Predestination (2014)

Escape from New York (1981)

Bilim kurgu ve aksiyon karışımını en iyi veren filmlerden biri olan Escape from New York, Kurt Russell’in canlandığı ikonik karakter Snake Plissken ile unutulmaz bir film olmuştur. Öyle ki, ünlü video oyunu yönetmeni Hideo Kojima, kendisiyle özdeşleşmiş olan oyun serisi Metal Gear Solid’de de Big Boss karakterini bu filmdeki karakterden ciddi oranda esinlenerek oluşturmuştur.

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Oyuncular: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine

IMDB Puanı: 7.2

The Punisher (2004)

Günümüzde bu tarz filmler artık neredeyse hiç çıkmıyor. Aksiyon ve vahşet dozu inanılmaz yüksek olan The Punisher, günümüzdeki Marvel sinematik evrenine en aykırı yapımlardan biridir.

Son derece karanlık ve vahşi bir film olan The Punisher, adının hakkını veren bir film. Belki de çizgi romandaki Punisher (Frank Castle) karakterini en iyi yansıtan işlerden biri olan 2004 yapımı bu filmin nasıl olur da 6.4 puan aldığını henüz çözebilmiş değilim.

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Thomas Jane, John Travolta, Samantha Mathis

IMDB Puanı: 6.4

Primer (2004)

Aşırı düşük bütçeli bir yapım olan Primer, 4 genç mühendisin hikayesini konu alır. Bir proje üzerinde çalışan bu dörtlü tesadüfen zamanda yolculuk yapmanın bir yolunu bulurlar. Geçmişlerini değiştirerek geleceklerine yön vermeye çalışan bu ekip hiç beklenmedik sorunlarla karşılaşacaktır. Zaman yolculuğu konusuna bambaşka bir bakış açısı getiren bu film tabiri yerindeyse kafa yakan türde bir yapımdır.

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

Oyuncular: Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden

IMDB Puanı: 6.9

The Man from Earth (2007)

Tek mekanda geçen filmlerden biri olan The Man from Earth, düşük bütçeli bir yapım olmasına rağmen çok büyük şeyler başarabilmiş bir yapımdır. Esasında bu film hakkında ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Ekran başına geçin ve film ile alakalı hiçbir şey bilmeden filmi izleyin.

Zaman, ölümsüzlük, insanlık tarihi, din ve bilim gibi pek çok konuya değinen bu film underrated kelimesinin sözlükteki karşılığı gibidir.

Tür: Bilim Kurgu, Drama

Oyuncular: David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley

IMDB Puanı: 7.9

The Boy in the Striped Pajamas (2008)

Nasıl oldu da bu film bir başyapıt haline gelemedi hala anlamış değilim. İzleyebileceğiniz en duygusal filmlerden biri olan ve ülkemizde “Çizgili Pijamalı Çocuk” olarak bilinen bu film esasında bir roman uyarlamasıdır. Auschwitz toplama kampının yanındaki bir evde yaşamaya başlayan bir ailenin çocuğunun gözünden izlediğimiz bu film yüreğinizi dağlayacak kadar çarpıcı ve bir o kadar dramatiktir.

Tür: Dram, Savaş

Oyuncular: Asa Butterfield, David Thewlis, Rupert Friend

IMDB Puanı: 7.8

The Invention of Lying (2009)

Ünlü komedyen Ricky Gervais’in başrolünde olduğu bu film yine Ricky Gervais tarafınfan yazılmış ve yönetilmiştir. Alternatif bir gerçeklikte geçen bu filmde insanlar yalan söyleme yetisine sahip değildir. Oldukça sıradan bir insan olan Mark Bellison (Ricky Gervais) bir gün tesadüfen yalan söyleyebildiğini keşfeder ve olaylar gelişir.

Tür: Komedi, Fantastik, Romantik

Oyuncular: Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill

IMDB Puanı: 6.4

Moon (2009)

En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilebilecek olan bu film düşük bütçeli bir yapımdır. Çok kıymetli bir madeni Dünya’ya yollamak için Ay’da çalışan bir adamın hikayesi beyaz perdeye taşınmıştır. Uzun süredir ayda tek başına olan bu adam bazı tuhaflıklar fark eder ve çarpıcı bir takım gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalır.

Tür: Bilim Kurgu, Drama, Gizem

Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey (Seslendirme), Dominique McElligott

IMDB Puanı: 7.9

Coherence (2013)

Bir grup eski arkadaş akşam yemeği için bir araya gelir. Sebebi bilinmeyen bir sebepten ötürü telefon hatları kesilir, elektrik kesintileri yaşanır ve dışarıda tuhaf olaylar meydana gelir. Bir süre sonra evdeki insanlarla aynı dış görünüme sahip başka bir grup insan olduğunu keşfederler ve olaylar çığırından çıkar.

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Gizem

Oyuncular: Emily Baldoni, Maury Sterling, Nicholas Brendon

IMDB Puanı: 7.2

Predestination (2014)

Listemizdeki önceki filmler gibi bu film de zaman yolculuğu ile alakalıdır. Zamanda seyahat edebilen bir ajanının hikayesini izlediğimiz bu filmde kimlik ve kader gibi karmaşık konular işleniyor.

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gizem

Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor

IMDB Puanı: 7.5

Underrated filmler listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Size göre en underrated film hangisi? Listede olmalı dediğiniz başka eserler de var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.