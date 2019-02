Tom Clancy's The Division 2, Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan, çevrimiçi aksiyon rol yapma oyunudur. Tom Clancy'nin The Division adlı filmi, 15 Mart 2019'da Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Üçüncü şahıs bakış açısına göre oynanan oyun, selefinden 7 ay sonra Washington D.C'de gerçekleşir; burada hayatta kalanlar ve kötü niyetli çapulcu gruplar arasındaki iç savaş patlak verir. Oyunda, oyuncular hedeflerini tamamlamak için birbirleriyle işbirliği yapabilirler. Oyun ayrıca 8 oyuncuya kadar tamamlanan baskınlara da sahip olacak.

Oyun Massive Entertainment tarafından çalışılıyor. İlk oyuna ilişkin oyuncuların geri bildirimlerini değerlendiren Massive Entertainment, lansmana daha fazla oyun içeriği eklemeyi ve oyunun sonunu iyileştirmeyi planlıyordu. Oyunun oyunsonunun gelişimine, Massive Entertainment tarafından oyuncuların ilk oyundan şikayetlerini dinledikten sonra öncelik verildi. Oyun 9 Mart 2018'de Ubisoft tarafından ilan edildi, ilk oyun görüntüleri Haziran 2018'de Electronic Entertainment Expo 2018'de yayınlandı. Expo'da Ubisoft, oyunun 15 Mart 2019'da yayınlandığını doğruladı. Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One. Oyun başlamadan önce özel bir beta başlatılacak. Beta, 7 Şubat 2019'da başlayacak ve dört gün sonra 11 Şubat'ta sona erecektir. Oyunun yayınlanmasından sonra, yeni hikaye içeriği ve oyun modları ekleyen üç indirilebilir içerik bölümü tüm oyuncular için ücretsiz olarak yayınlanacak.

The division 2 sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi:

Windows 7,Windows 8,Windows 10

İşlemci:

AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

Bellek:

8 GB RAM

Grafik:

AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

Boş Alan:

2 GB available space

Direct X:

DirectX 11 | 12

Önerilen Gereksinimler:

İşletim Sistemi:

Windows 7,Windows 8,Windows 10

İşlemci:

AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

Bellek:

8 GB RAM

Grafik:

AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

Boş Alan:

4 GB available space

Direct X:

DirectX 11 | 12