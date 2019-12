Outer Worlds, diğer özel dijital PC platformlarında lansmandan bir yıl sonra Steam'de satışa sunulacak.

Outer Worlds, Obsidian Entertainment and Private Division'dan yeni bir tek kişilik birinci şahıs bilim kurgu RPG.

Galaksinin en uzak kenarına bağlı bir koloni gemisinde transit geçişte kaybolduğunuzda, on yıllar sonra kendinizi Halcyon kolonisini yok etmekle tehdit eden derin bir komplonun ortasında bulmak için uyanıyorsunuz. Uzayın en uzak alanlarını keşfettikçe ve hepsi güç için yarışan çeşitli gruplarla karşılaştıkça, olmaya karar verdiğiniz karakter bu oyuncu odaklı hikayenin nasıl ortaya çıkacağını belirleyecek. Koloninin kurumsal denkleminde, planlanmamış değişkensiniz.

Ana Özellikler

Oyuncu güdümlü RPG: Obsidian geleneğine uygun olarak, The Outer Worlds'e nasıl yaklaştığınız size kalmış. Seçimleriniz sadece hikayenin gelişim biçimini değil; ama karakterinizin yapımı, eşlik eden hikayeler ve oyun senaryolarını bitir.

İyi bir şekilde kusurlu olabilirsiniz: The Outer Worlds'da Yeni, kusurlar fikri. Etkileyici bir kahraman, yanlarında taşıdıkları kusurlar tarafından yapılır. The Outer Worlds oynarken, özellikle iyi olmadığınız şeyleri bulmak için deneyiminizi izler. Raptidons tarafından saldırıya devam edilsin mi? Raptiphobia kusurunu almak, kısır yaratıklarla yüzleşirken size bir debuff verir, ancak hemen ek bir karakter yeteneği ile ödüllendirir. Oyuna bu isteğe bağlı yaklaşım Halcyon'u keşfederken istediğiniz karakteri oluşturmanıza yardımcı olur.

Arkadaşlarına önderlik et: En uzak koloni yolculuğunda mürettebatına katılmak isteyecek bir dizi karakterle tanışacaksın. Eşsiz yeteneklerle donatılmış bu arkadaşların hepsinin kendi misyonları, motivasyonları ve idealleri var. Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak veya kendi amaçlarına çevirmek size kalmış.

Şirket kolonisini keşfedin: Halcyon, galaksinin kenarında bir şirket yönetim kurulu tarafından sahip olunan ve işletilen bir kolonidir. Her şeyi kontrol ediyorlar ... koloninin iki gezegeni dehşet verici plana göre tam olarak gitmediğinde geride kalan uzaylı canavarlar hariç. Gemini bul, mürettebatını inşa et ve Halcyon'daki yerleşim yerlerini, uzay istasyonlarını ve diğer ilgi çekici yerleri keşfet.