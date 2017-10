The Pirate: Plague of the Dead oyunculara heyecanlı bir deniz savaşı tecrübesi yaşatan açık dünya tabanlı bir korsan oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Pirate: Plague of the Dead'da Karayipler üzerinde geçen bir maceraya atılıyoruz. John Rackham adlı bir korsan kaptanı olarak açık denizlerde şöhret ve ganimet peşinde koştuğumuz oyunda yaşayan ölülerden oluşan mürettebatımızı yanımıza alarak ve voodoo büyüsünü kullanarak korkunç düşmanlarla savaşmamız ve kaderimizi değiştirmemiz gerekiyor.

The Pirate: Plague of the Dead'de temel olarak korsan gemimize atlayıp deniz üzerinde düşman gemileriyle ve canavarlarla savaşıyoruz. Oyunda yer alan kaptanların her biri kendilerine has yeteneklere sahipler, bu yetenekler korsan gemilerine belli avantajlar kazandırmakta. Kimi kaptanlar ile daha fazla altın kazanılabiliyor, kimileri ile gemileriniz güçlenebiliyor ya da Kraken'i savaşlarda çağırarak düşmanlarınızın kabusu olabiliyorsunuz. Oyundaki ekonomi sistemi sayesinde ticaret yapabiliyor, gemilerinizi geliştirebiliyorsunuz.

The Pirate: Plague of the Dead'in güzel yönü oyundaki açık dünyanın yükleme ekranlarıyla bölünmemesi. Oyunda sandbox tecrübesi bu sayede başarılı bir şekilde yaşatılabiliyor. Değişen hava durumu, gece - gündüz döngüsü atmosferi güçlendirmekte.

The Pirate: Plague of the Dead'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.5 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 512 MB RAM

- 256 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0b

- 200 MB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı