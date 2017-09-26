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theHunter: Call of the Wild 1.0 (windows)
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  5. theHunter: Call of the Wild - Avcılık Oyunu

theHunter: Call of the Wild

1.0
windows
theHunter: Call of the Wild
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman

theHunter: Call of Wild, Avalanche Studios tarafından geliştirilen bir tür avcılık simülasyonu oyunudur.

The Hunter: Call of the Wild, Steam üzerinden oynayabildiğiniz gerçek bir avcılık simülasyonudur.

Son zamanlarda adı Just Cause 3 ve Mad Max gibi yüksek bütçeli oyunlarla anılsa da Avalanche Studios'un buralara gelmesinin en önemli etkeni theHunter ismiyle geliştirdiği oyunlardır. Gerçekçi yapısı ve oyuncuyu kendisine bağlayan yapısıyla avcılık konusuna ilginiz olmasa bile size kendini oynatmayı başaran seri, bu sefer de theHunter: Call of the Wild ile karşımıza çıktı.

Bugüne kadar geliştirilmiş en sürükleyici avcılık deneyimi olarak lanse edilen oyun, devasa açık dünyasıyla birlikte daha ilk adımdan sizi gerçek bir avcılık oyununda olduğunuzu hissettirdiği gibi böylesine bir dünya içerisinde sizi çaresiz bırakmasıyla da dikkatleri çekmeyi başardı. Gerçek bir avcı gibi devasa haritanın içerisinde elinizde silahınız ve birkaç parça başka eşyanızla birlikte dolaştığınız oyun boyunca, karşınıza çıkan çeşitlilik de oyunun bu kadar tutmasında etkili oldu.

İz takip etmeden, çeşitli tuzaklar kurmaya, uzun mesafeli atışlardan, gerçek av deneyimine kadar onlarca farklı kendine özgü özelliği bulunan theHunter'ın oynanışına dair görüntüleri de hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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