Towards The Pantheon: Escaping Eternity gizenli bir hikayeye yer veren bir RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Towards The Pantheon: Escaping Eternity aslında Towards The Pantheon adlı geliştirilme sürecinde olan RPG oyununun kısa bir ön hikaye oyunu. Towards The Pantheon: Escaping Eternity bize Towards The Pantheon oyununeda karşılaşacağımız olayların öncesinde geçen bir hikaye sunuyor ve oyunun nasıl olacağının ipuçlarını veriyor.

Towards The Pantheon: Escaping Eternity'de bilmediği bir yerde büyük bir baş ağrısı ile uyanan bir askeri kontrol ediyoruz. Bu karanlık yerin neresi olduğunu ve nasıl buraya geldiğimizi bulmaya çalışırken bulmacaları çözüyoruz, etrafımızı keşfederek gizemleri ortaya çıkarıyoruz. Ana hedefimiz ise bu karanlık yerden kurtularak özgürlüğümüze kavuşmak.

Towards The Pantheon: Escaping Eternity eskiden Nintendo oyun konsollarında oynadığımız klasik RPG oyunlarına benzeyen bir görünüme sahip. Oyunda kahramanımızı kuşbakışı kontrol ederek yönlendirmekteyiz. Retro tarzda grafiklere sahip olan oyun buna bağlı olarak bir hayli düşük sistem gereksinimlerine sahip. Towards The Pantheon: Escaping Eternity'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GB RAM

- 200 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indirebileceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz: