Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, PC’de oynayabileceğiniz en iyi vampir oyunu. Hardsuit Labs tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyununda şehri kontrol altına almış yaratıklarla ittifak kuruyor ve kan ticareti savaşının olduğu Seattle’ın güçlü vampir gruplarını kanlı bir iç savaşa sürükleyen büyük komployu açığa çıkarıyorsunuz. Bol kanlı, karanlık temalı harika bir rpg oyunu bizlerle!

PC platformundaki en popüler vampir oyunu Vampire: The The Masquerade - Bloodlines’ın yenisinde Karanlıklar Dünyası’na (World of Darkness) giriyorsunuz. Ezelden beri vampirler tarafından yönetilen Seattle’ın kalbine iniyor, kurbanlarınızı avlıyor ve elite vampirler arasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şehrin doğuşundan bu yana varlığını sürdüren kan kurucuları ve şehri yeniden tanımlayan teknoloji piyasasını yöneten yeni kanlarla tanışırken herkesin gizli emelleri olduğunu unutmayın ve yanınızda olacakları seçerken dikkatli olun. Bu arada geliştikçe gücünüz de artıyor ancak unutmamanız gereken bir şey var; sahte kılığınız açığa çıkmamalı ve insanlığınızı korumalısınız.

Orijinal Bloodlines’ın yaratıcısı tarafından yazılan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ilk oyundan izler de taşıyor. Örneğin; sevilen karakterlerden bazıları yeni oyunda da karşımızda. Vampir fantezinizi doya doya yaşayacağınız, hikayesiyle de etkileyici güzel grafikleri olan bir vampir oyunu arıyorsanız, Bloodlines 2’yi tavsiye ederim.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC Oynanış Detayları

Gücünüzü besleyin, gecenin sahibi olun.

Seattle’ın karanlık kalbine girin ve elit vampirler arasında hayatta kalın.

Kendilerine has özellikleri ve hikayeleri olan gruplar arasından seçiminizi yapın.

Seçimlerin önemli olduğu, ilgi çekici karakterlerle dolu kan şehrinde bir vampirin yerine geçin.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC Sürümleri

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC’de üç sürümle (Standard Edition, Unsanctioned Edition ve Blood Moon Edition) satışta. Oyunun Blood Pack, Season Of The Wolf gibi sürüme özel paketleri de bulunuyor.

Unsanctioned Edition

"Sen İstenmeyen Kan'sın: Sahte Kılığın tüm kurallarını ihlal eden bir saldırıda yaratıldın.

Unsanctioned Edition, çok daha eski başka bir İstenmeyen vampirin Melekler Şehrindeki macerasına dönüş yapıyor."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Unsanctioned Edition'a şunlar dahildir:

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Bloodlines 2: Unsanctioned Blood Paketi

Blood Moon Edition

"Tuhaf varlıklar Seattle'a girdi ve Masquerade artık tehlikede. Vampir'i Genişlet: The Masquerade - Bloodlines 2 deneyimini farklı seviyelere taşı."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Blood Moon Edition'a şunlar dahildir:

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Bloodlines 2: Season of the Wolf (Sezon Pasosu)

Bloodlines 2: Unsanctioned Blood Paketi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC Çıkış Tarihi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Mart 2020’de PC’ye çıkış yapacak.