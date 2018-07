MMO oyunu oynayanların bildiği yapımcılardan olan JoyImpact tarafından geliştirilen Warmonger, GAMESinFLAMES tarafından yayınlandı. Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilen oyunun tamamen Türkçe dil desteği sunduğu da söylenenler arasında yerini aldı.

Her ne kadar Warmonger ilk etapta bir tür MOBA oyunu olarak görünmesine karşın, kendine has farklı özellikleriyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapımlardan biri olarak gösteriliyor. Temelde düşman grupların birbirlerine karşı mücadele ettikleri ve harita üzerinde daha fazla toprak ele geçirmeye çalıştıkları Warmonger’da oyuncuların amacıysa PVP ya da PVE maçlara girerek MOBA tarzı mücadelelere katılmak ve her kazandıkları maçla birlikte rakiplerine karşı kazandıkları üstünlüğü pekiştirebilmek.

Warmonger’a katılan her oyuncu ilk etapta Arslan ve Erion isimli iki franksiyondan bir tanesine dahil oluyorlar. Dengeli şekilde hazırlanan franksiyonlardan birine sahil olan oyuncular sonrasında Guardian, Punisher ve Saint gibi karakter sınıflarından bir tanesini alarak, kendi karakterlerini ortaya çıkarıyorlar. Karakterlerini belirlemelerinden sonra PVE zindanlarına, geniş bir eşya veritabanına, zengin crafting sistemine, kale ve lonca (Lejyon) geliştirme imkanlarına, Hero açma ve geliştirme özelliklerine erişerek, Warmonger dünyasına ilk adımlarını atmış oluyorlar. Oyunun özellikleri ve sistem gereksinimleriyse şöyle:

Warmonger özellikleri

Zafer ve ganimet için savaşan uluslardan birini seç

Müttefiklerinle beraber sınırları belirleyeceğin aksiyon dolu bir evrende MOBA tarzı savaşlarla toprakları fethet

Her biri farklı ve eşsiz beceri özelliklerine sahip silahları kuşan, devasa cephaneliğin tadını çıkar

Daha çok kaynağa sahip olmak için topraklarını genişlet

Kaleni savun ve geliştir, müttefiklerinle kale politikaları belirle

Yöneticilerin belirlendiği politik seçimlerde oy kullan

Daha çok ödül ve ganimet için rütbeni yükselt, madalya topla, şöhretin zirvesine çık ve dünyaları fethet!

Warmonger sistem gereksinimleri

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha yükseği İşlemci: 2,0 GHz ya da daha yükseği Bellek: 1 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 10 destekleyen tüm kartlar ya da daha yükseği DirectX: Sürüm 10 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan