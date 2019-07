Wolfenstein: Youngblood, Arkane Studios ve MachineGames tarafından geliştirilen, Bethesda Studios tarafından yayınlanan FPS oyunu. PC’de Steam üzerinden indirilebilen birinci şahıs nişancı oyununda tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte Paris’i Naziler’den kurtarma mücadelesi veriyorsunuz.

Geliştiricinin ilk modern co-op Wolfenstein macerası ve bugüne kadar görülmüş en açık uçlu Wolfenstein deneyimini sunan seri olarak öne çıkardığı Wolfenstein: Youngblood’da babalarını Nazi’lerin elinden kurtarmak için hayatlarını ortaya koyan iki kardeşin macerasını anlatıyor. Wolfenstein II’deki olayların üzerinden tam dokuz yıl geçmiş ve Nazi işgalindeki Paris’e göreve giden BJ Blazkowicz ortadan kaybolmuş durumda. Hayatı cephenelerde geçmiş babalarından eğitim alan iki kardeş; Jess ve Soph için harekete geçme zamanı. İkiz kızlar Jess ve Soph arasından seçim yapıp Nazi’lerin arasına giriyorsunuz. Görevleri tamamlayarak, seviye atlayarak, yepyeni beceriler, silahlar, cihazlar, kozmetik eşyalar ve oyun stilinizi daha da zenginleştirecek ve görünüşünüzü değiştirecek diğer birçok özelliği kazanıyorsunuz.

Wolfenstein: Youngblood PC Sürümleri

Wolfenstein: Youngblood PC’ye Standard Edition ve Deluxe Edition olmak üzere iki sürümle çıkış yapıyor. Deluxe Edition’da ana oyunun yanı sıra Buddy Pass ile Cyborg Skin Pack’e sahip oluyorsunuz. Buddy Pass sayesinde oyunu satın almamış bir arkadaşınızı oyuna davet edebiliyorsunuz ve arkadaşınız oyunun tamamını sizinle birlikte ücretsiz olarak oynuyor. Cyborg Skin Pack ile özel içerik setine (Cyborg oyuncu görünümü, tüm silahlar için titanyum alaşım görünümü, titanyum alaşım savaş baltası ve titanyum alaşım bıçak) sahip oluyorsunuz.

Wolfenstein: Youngblood PC ön sipariş verirseniz, BJ Blazkowicz’in önceki oyunlarda kullandığı kıyafet ve silahları içeren Legacy Pack’e (New Clossus Ceketi güç zırhı görünümü, ordusu güç zırhı görünümü, Old Blood Borusu, Old Blood Bıçağı, 2. Dünya Savaşı Silah Görünümü Seti) sahip oluyorsunuz.

Wolfenstein: Youngblood PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win7, 8.1 veya 10 (64-Bit sürümleri)

İşlemci: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570/i7-3770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 770 4GB veya AMD eş değer

Depolama: 40 GB Kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win7, 8.1 veya 10 64-Bit

İşlemci: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD eş değer

Depolama: 40 GB Kullanılabilir alan

Wolfenstein: Youngblood PC Çıkış Tarihi

Wolfenstein: Youngblood PC’ye 26 Temmuz’da çıkış yapacak.