Not: World of Warcraft: Battle For Azeroth genişleme paketini oynayabilmek için World of Warcraft'a ve daha önceki bütün genişleme paketlerine sahip olmanız gerekmektedir.

World of Warcraft: Battle For Azeroth, dünyanın en başarılı MMORPG oyunları arasında yer alan World of Warcraft'ın 7. genişleme paketi.

Hatırlanacağı üzere bir önceki genişleme paketi Legion'da Illidan'ın dirildiğine şahit olmuş ve Gul'dan'ın peşine düşmüştük. Savaşımız bizi Sargeras'ın karşısına çıkarmıştı ve Argus dünyasına yolculuk etmiştik. World of Warcraft: Battle For Azeroth ile tekrar Azeroth'a dönüyoruz. Yeni genişleme paketinin özünde Horde ve Alliance arasında yükselen tansiyon ve bu tansiyon sonucu ortaya çıkan savaşlar yatmakta. Biz bu savaşta kendi tarafımızın kahramanı olarak yer alıyoruz.

World of Warcraft: Battle For Azeroth, önceki genişleme paketleri gibi oyunun seviye sınırını yükseltiyor. Kahramanlarımız 120. seviyeye kadar yükselebiliyorlar, ayrıca yeni savaş yeteneklerine de sahip oluyorlar. World of Warcraft: Battle For Azeroth genişleme paketi şunları getirmekte:

- 6 yeni ırk

- 120'ye yükselen seviye sınırı ve yeni yetenekler

- Yeni zindanlar, raidler, görev zincirleri

- Yeni PvP savaş alanları ve PvP mekanikleri

- Jaina Proudmoore'un evi olan Kul Tiras adası ve Azeroth'un en eski şehri olan, Zandalar trollerinin başkenti Zuldazar gibi yeni yerler

- Magni Bronzebeard tarafından bize verilecek Heart of Azeroth adlı Azerite ile güçlendirebileceğiniz efsanevi madalyon

- Yeni eşyalar, silahlar ve ekipmanlar