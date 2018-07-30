Yakuza 0, SEGA tarafından geliştirilen ve dağıtılan, Japonya'da yaşanan mafya-vari olayları konu alan oyun serisinin en başını anlatan aksiyon oyunudur.

Tokyo’nun Kabukicho ve Sotenbori bölgelerinin tekrar hayal edilmiş hali olan Kamurocho’da, 1998 yılında geçen hikayesiyle oyuncuları yakalamayı başaran Yakuza 0, PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformları için Japonya’da Mart 2015’te piyasaya çıkmıştı. Kuzey Amerika ve Avrupa için Ocak 2017’ye kadar çıkmayan oyun, en sonunda bilgisayar platformuna çıkmak yeterli dönüşümü geçirdi.

Kazuma Kiryu ve Goro Majima isimli karakterleri oynayabildiğimiz, üçüncü kişi bakış açısıyla açık dünya şeklinde oynanabilen Yakuza 0, oyuncuları Japonya’nın suç dünyasına taşımasıyla birçok oyuncu tarafından oldukça tutulmuştu. Daha çok Japonya’da tutulan ama batılı ülkelerde de çokça hayranı olan Yakuza serinin sın oyunu olan Yakuza 0, çeşitli oyun dergilerinden ve sitelerinden neredeyse tam puan almayı başarmıştı. Yakuza 0 sistem gereksinimleri ise şöyle açıklanmıştı.