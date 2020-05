YouTube Video İndir

YouTube video indir uygulaması için tercih edebileceğiniz en iyi programların başında gelen Ummy, kaydetmek istediğiniz videoları birkaç saniye içinde bilgisayarınıza indiriyor.

Çoğu zaman YouTube video kaydetme işlemi yapmak isteyebiliyoruz. Bazen internetimiz olmadığında videoları izleyebilmek bazen de çok sevdiğimiz bir içeriği kaybetmemek için bu yolu tercih edebiliyoruz. Özellikle ders anlatımları ya da buna benzer konularda çokça kullanılan bu taktik, videolara kolay erişim sağlıyor. Yani sadece tarayıcıyı dahi açmadan ve reklamlarla uğraşmadan videoları izlemek istiyorsak, bu teknikle işlerimizi kolaylaştırabiliyoruz.

Fakat indirme işlemini yapmak için internet üzerinde karşımıza birçok farklı program çıkabiliyor. Bunları rastgele indirdiğimizde her isteğimizi karşılamadığını görebiliyoruz. Örneğin; her indirme programı, videoları en yüksek kalitede indirmeyebiliyor. Ummy ismi verilen bu uygulama ise her türlü ihtiyacı karşılaşması açısından önemli detaylar sunuyor.

Video Nasıl İndirilir?

Dünyanın en çok kullanılan video izleme platformu YouTube video kaydetme işlemi için izleyebileceğimiz kimi yollar bulunuyor. Bunların en kolayı ise Ummy isimli programı bilgisayara kurmak ve sürekli olarak elimizin altında tutmak. Video indirmek için izleyeceğiniz yollar ise hemen aşağıdaki gibi.

Sayfanın sol tarafında bulunan yeşil renkli indir tuşuna basmak ve programı bilgisayara indirmek.

İnen dosyaya çift tıklayarak programın kurulumunu başlatmak.

Kurulumun tamamlanmasını beklemek.

Programın bilgisayarımıza kurulmasının ardından, programa çift tıklayarak başlatmak.

Programın ana ekranına indirmek istenen YouTube videosunun bağlantı adresini yapıştırmak.

İndirmek istenen kaliteyi seçmek.

Videonun inmesini beklemek.

Ummy Video İndirme Programı Özellikleri

Ummy programını indirdikten sonra kullanabileceğiniz bazı özellikler ise hemen aşağıda gördüğünüz gibi sıralanmış durumda. Programı kurduktan sonra bu özelliklerin hepsini deneyebilirsiniz.

Sesli HD videolar

YouTube videolarını mp3 olarak indirme

Videoları MP4 formatında saklama

RuTube videolarını kaydedebilme

Video formatını seçebilme imkanı Windows 7/8/10 ile uyumlu

Çalma listesini tek seferde indirebilme.

Tüm bu yukarıda saydığımız işlemleri tek seferde ve ekranda yapabildiğiniz için Ummy oldukça kullanışlı, tercih edilen programların en başında gelmektedir. Bu sebeple bugüne kadar on milyonlarca kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır.