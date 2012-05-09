Wise Folder Hider ücretsiz bir dosya ve klasör gizleme aracıdır. Kullanıcılar program yardımıyla dosyalarını ve klasörlerini, yerel bölümler üzerinde veya çıkarılabilir aygıtlar üzerinde gizleyebilirler. Gizlenen bu verilere diğer programlar veya diğer işletim sistemleri tarafından kesinlikle erişilemez.

Gizlediğiniz dosya ve klasörlere ulaşabilmenin tek yolu programı ilk kurduğunuzda belirlemiş olduğunuz geçerli parolayı girerek istediğiniz dosyalara ulaşmaktır. Wise Folder Hider sadece ev kullanımları için tasarlanmıştır, daha gizli ve ciddi verilerinizi sakladığınız özel kurum ve şirketlerde denemenizi tavsiye etmeyiz.