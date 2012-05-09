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Wise Folder Hider
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Wise Folder Hider

4.19.155
Wise Folder Hider İndir Hemen İndir

2 MB
Editör Puanı: 4/5
4

8 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
Wise Folder Hider
Wise Folder Hider

Ücretsiz Klasör Gizleme Programı

Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

Wise Folder Hider ücretsiz bir dosya ve klasör gizleme aracıdır. Kullanıcılar program yardımıyla dosyalarını ve klasörlerini, yerel bölümler üzerinde veya çıkarılabilir aygıtlar üzerinde gizleyebilirler. Gizlenen bu verilere diğer programlar veya diğer işletim sistemleri tarafından kesinlikle erişilemez.

Gizlediğiniz dosya ve klasörlere ulaşabilmenin tek yolu programı ilk kurduğunuzda belirlemiş olduğunuz geçerli parolayı girerek istediğiniz dosyalara ulaşmaktır. Wise Folder Hider sadece ev kullanımları için tasarlanmıştır, daha gizli ve ciddi verilerinizi sakladığınız özel kurum ve şirketlerde denemenizi tavsiye etmeyiz.

  • Erilter
    Wise Folder Hider için Erilter dedi ki;

    Denetim masasında kullanıcı değiştirip bilgisayarı yeniden başlatın... GUEST te ccleaner programı yükleyip sizde yoksa disk analizi yapın gizli dosyalar görünür durumdayken tarama yaptığınızda bu ara da tarama gizli dosyanızın olduğu disk olsun dosyalarınız görünecek görünen dosyanızın üstünü gelin bulunduğu dosyayı aç deyin o dosyanın içindekileri başka bir hafıza aracına kopyalayın şifrelenmiş dosyaları silebilmek için diski formatlıyacam dosyarı kurtardıktan sonra kolay gelsin

    2 Temmuz 2017 Pazar - 18:01:13 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Ziyaretçi
    Wise Folder Hider 3.36.145 için Ziyaretçi dedi ki;

    Bir arkadaş folder şifrelemeleri başka bir cihazda açılıyor demiş ama çok denedim olmuyor.. çok önemli dosyalarıma ulaşamıyorum. Çözümü bilen arkadaşlardan yardım rica ediyorum.. Birde yeni sürümü çıkmış deneyen var mı?

    Artı Yönleri: Çok pratik bir proğram.. Anında tek tık ile bütün dosyalar gizleniyor, şfreleniyor. Eksi Yönleri: Şifreyi unutursan şifrelidosyaları da unutmak zorundasın..
    3 Eylül 2016 Cumartesi - 01:47:04 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Rehber Armağan
    Wise Folder Hider 3.22.99 için Rehber Armağan dedi ki;

    wise folder hilder programı ile klasörümü şifreledim fakat şifremi unuttum nasıl ulaşabilirim dosyalarıma ?

    Artı Yönleri: klasörü gizlemesi Eksi Yönleri: şifre unutulduğunda çaresinin olmaması
    18 Eylül 2015 Cuma - 10:45:29 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • haydarAd Soyad
    Wise Folder Hider 2.02.83 için haydarAd Soyad dedi ki;

    diğer kullanıcılarla açılınca gizlenenler görülüyor

    9 Mayıs 2015 Cumartesi - 15:53:51 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Ziyaretçi
    Wise Folder Hider 2.02.83 için Ziyaretçi dedi ki;

    şifremi unuttum ne yapmam gerekiyor

    18 Mart 2015 Çarşamba - 15:01:57 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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    • Cevap yazan: Kuyin görl
      şifremi unuttuma tıkla bi
      2 Mayıs 2015 Cumartesi - 18:50:27 - Şikayet Et
      (0)(0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
14 / 37,693
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
WiseCleaner

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