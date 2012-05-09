Wise Folder Hider4.19.155
Ücretsiz Klasör Gizleme Programı
Wise Folder Hider ücretsiz bir dosya ve klasör gizleme aracıdır. Kullanıcılar program yardımıyla dosyalarını ve klasörlerini, yerel bölümler üzerinde veya çıkarılabilir aygıtlar üzerinde gizleyebilirler. Gizlenen bu verilere diğer programlar veya diğer işletim sistemleri tarafından kesinlikle erişilemez.
Gizlediğiniz dosya ve klasörlere ulaşabilmenin tek yolu programı ilk kurduğunuzda belirlemiş olduğunuz geçerli parolayı girerek istediğiniz dosyalara ulaşmaktır. Wise Folder Hider sadece ev kullanımları için tasarlanmıştır, daha gizli ve ciddi verilerinizi sakladığınız özel kurum ve şirketlerde denemenizi tavsiye etmeyiz.
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Wise Folder Hider için Erilter dedi ki;
Denetim masasında kullanıcı değiştirip bilgisayarı yeniden başlatın... GUEST te ccleaner programı yükleyip sizde yoksa disk analizi yapın gizli dosyalar görünür durumdayken tarama yaptığınızda bu ara da tarama gizli dosyanızın olduğu disk olsun dosyalarınız görünecek görünen dosyanızın üstünü gelin bulunduğu dosyayı aç deyin o dosyanın içindekileri başka bir hafıza aracına kopyalayın şifrelenmiş dosyaları silebilmek için diski formatlıyacam dosyarı kurtardıktan sonra kolay gelsin
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Wise Folder Hider 3.36.145 için Ziyaretçi dedi ki;
Bir arkadaş folder şifrelemeleri başka bir cihazda açılıyor demiş ama çok denedim olmuyor.. çok önemli dosyalarıma ulaşamıyorum. Çözümü bilen arkadaşlardan yardım rica ediyorum.. Birde yeni sürümü çıkmış deneyen var mı?Artı Yönleri: Çok pratik bir proğram.. Anında tek tık ile bütün dosyalar gizleniyor, şfreleniyor. Eksi Yönleri: Şifreyi unutursan şifrelidosyaları da unutmak zorundasın..
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Wise Folder Hider 3.22.99 için Rehber Armağan dedi ki;
wise folder hilder programı ile klasörümü şifreledim fakat şifremi unuttum nasıl ulaşabilirim dosyalarıma ?Artı Yönleri: klasörü gizlemesi Eksi Yönleri: şifre unutulduğunda çaresinin olmaması
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Wise Folder Hider 2.02.83 için haydarAd Soyad dedi ki;
diğer kullanıcılarla açılınca gizlenenler görülüyor
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Wise Folder Hider 2.02.83 için Ziyaretçi dedi ki;
şifremi unuttum ne yapmam gerekiyor
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Cevap yazan: Kuyin görlşifremi unuttuma tıkla bi2 Mayıs 2015 Cumartesi - 18:50:27 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 14 / 37,693
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- WiseCleaner
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