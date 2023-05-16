Kişisel Verileri Koruyan Uçtan Uca Şifreleme Tam Olarak Nedir?

Çeşitli iletişim kanallarında karşımıza çıkan ‘uçtan uca şifreleme’ kavramının tam olarak ne anlama geldiği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Temel olarak uçtan uca şifreleme, farklı cihazlar arasında yapılan mesajlaşmaların mahremiyetini ve güvenliğini sağlayan bir yöntem olarak biliniyor. Bu şifreleme yönteminin hem bireysel kullanıcılara hem de işletme hesaplarına sağladığı birçok avantaj bulunuyor.

Uçtan uca şifreleme, WhatsApp ve Signal gibi uygulamalarda aktif olarak kullanılıyor. Bu tarz uygulamaları kullanarak birileriyle iletişim kurduğunuzda uçtan uca şifreleme yöntemi sayesinde mesajlarınızın üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesi engellenmiş oluyor.

Peki, yazdığımız bir mesaj ortak bir sunucudan geçerek alıcıya ulaştığı halde, nasıl üçüncü kişiler tarafından görüntülenemiyor? Bu soruya cevap verebilmek için uçtan uca şifrelemenin işleyişini bilmeniz gerekiyor.

Uçtan uca şifrelemenin tam olarak ne anlama geldiğine ve nasıl yapıldığına, mesajlarınızın bu yöntem sayesinde nasıl şifrelenip korunduğuna gelin birlikte bakalım.

Uçtan Uca Şifreleme Nedir?

Uçtan uca şifreleme, veri aktarımı sırasında alıcı ve göndericinin cihazlarında oluşturulan bir şifreleme yöntemi olarak biliniyor. Bu şekilde oluşturulan şifreler ne sunucu ne de üçüncü kişiler tarafından çözülemiyor.

Yazdığınız bir mesaj, bu şifre ile koruma altına alınarak alıcıya teslim ediliyor. Alıcıdan gelen mesaj da aynı şekilde size şifre ile korunarak geliyor. Böylece paylaşılan veriler sadece alıcı ve gönderici arasında kalıyor.

Uçtan uca şifrelemenin tam olarak ne anlama geldiğini anlamak için ise bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor.

Uçtan Uca Şifreleme Nasıl Çalışır?

Uçtan uca şifreleme, veri gönderimi sırasında gönderen ve alıcı dışındaki kişilerin bu veriye ulaşmasını engelleyen bir şifreleme yöntemi olarak tanımlanıyor. Uçtan uca şifreleme yöntemini kullanan uygulamalar aracılığıyla biriyle konuşma başlattığınızda cihazınızda bir şifre oluşturuluyor. Bu şifre sunucu tarafından görüntülenemiyor.

Aynı şekilde karşı tarafın cihazında da bir şifre meydana getiriliyor. Sunucu, alıcıdaki şifreye de erişim sağlayamıyor.

Gönderdiğiniz veriler sunucudan geçerken, cihazınıza özel olarak tanımlanan anahtar sunucunun anahtarı ile birleşerek verilerinizin karşı tarafa güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Sizden gelen mesajdaki anahtar alıcının anahtarı ile birleştiğinde sistemde mesajlarınızı koruyan, ikinize özel bir anahtar meydana gelmiş oluyor. Bu sayede yapılan konuşmalar sadece iki kişide bulunan anahtar ile açılabildiği için, mesajları bir tek alıcı ve gönderen kişi okuyabiliyor.

Bu yöntemle sunucu mesajlarınıza erişemese de, ne zaman kime veri aktarımı yaptığınızın bilgisi sunucuya ulaşıyor. Dolayısıyla mesajlarınızın içeriği kaydolmasa bile sunucuda yapılan görüşmelerin kaydı tutulmuş oluyor.

Uçtan Uca Şifrelemenin Alternatifleri Nelerdir?

1- Açık Metin: Uçtan uca şifrelemenin bulunmadığı cihazlarda sunucu ve üçüncü kişilerin verilere erişme riski bulunuyor. Güvenlik açısından tehdit oluşturan bu durum, verilerinizde değişiklik yapılmasına, verilerinizin farklı amaçlarla kullanılmasına ortam hazırlayabiliyor.

Ancak tabi ki bu işlemin gerçekleşmesi söylenildiği kadar kolay değil. Özel ekipmanlar olmadan açık metin şeklinde gönderilen mesajlara bile başkalarının erişmesi oldukça güç. Yine de SMS gibi açık metin halinde yapılan konuşmalar güvenilirlik açısından diğer şifreleme yöntemleri ile kıyaslandığında sınıfta kalıyor.

2- Aktarım Sırasında Şifreleme: Bu yöntemde gönderilen mesajlar göndericinin cihazında şifreleniyor. Sunudan geçerken bu şifre bozularak yeni bir şifre oluşturularak alıcıya iletiliyor. Bu yöntemde mesajların iletim sırasında güvenliği sağlansa da sunucunun mesajlarınıza erişme imkânı bulunuyor.

Mesaj içeriğinin sunucu tarafından görülebiliyor olması, kullandığınız sunucu güvenilirse büyük bir problem teşkil etmeyebilir. Ancak güvenilmeyen veya tanınmayan sunucuların verilerinize erişebiliyor olması uzun veya kısa vadede çeşitli güvenlik problemlerinin oluşmasına neden olabilir.

Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme Nedir?

Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme konuşmalarınızı bir bulut sisteminde saklamanıza olanak tanıyor. Şifreleme ve anahtar ile korunan yedeklemelere cihazın PIN kodu ve biyometrik verilerle erişmeniz mümkün oluyor.

WhatsApp mesajlarınızın bu yöntemle korunmasını istiyorsanız uçtan uca şifrelemeli yedeklemeyi aktifleştirmeniz gerekiyor. Aktifleştirme işlemi içinse izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor: