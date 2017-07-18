WonderFox'un Ücretsiz Yazılımlar Dağıttığı Kampanyayı Kaçırmayın!

Kullanıcılarına sunduğu farklı video düzenleme ve fotoğraf düzenleme yazılımlarıyla tanıdığımız WonderFox firması yaygın olarka kullanılan yazılımların tam sürümlerini ücretsiz olarak dağıttığı yaz kampanyasını başlattı. WonderFox Summer Giveaway adıyla düzenlenen kampanyada WonderFox'un kendi yazılımlarının yanısıra IObit, Winrar, Zemana, IDM ve Soda gibi firmaların yazılımları da kampanya katılımcılarına hediye ediliyor.

24 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya sırasında WonderFox DVD Ripper Pro ve WonderFox Photo Watermark Software bütün kullanıcılara bedava verilmekte. WonderFox DVD Ripper Pro, DVD'lerinizi herhangi bir video veya ses dosyası formatına dönüştürmenize imkan veriyor. WonderFox Photo Watermark Software ise fotoğraflarınızın çalınmasını engellemek için fotoğraflarınıza dijital etiketinizi eklemenizi ve fotoğraflarınızı düzenlemenizi mümkün kılıyor.

WonderFox'un hediyeleri bunlarla da sınırlı değil. 19 Temmuz tarihine kadar Soda PDF Anywhere, PowerArchiver 2016 Standard, Advanced Systemcare'in Pro 10 sürümü, Sticky Password'un Premium sürümü, Zemana AntiMalware yazılımlarını ücretsiz indirebiliyorsunuz. 19 Temmuz'dan 24 Temmuz tarihine kadar da farklı yazılımlar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu yazılımlar arasında Wise Care 365 Pro, Windscribe(VPN), DriverEasy gibi yazılımlar bulunuyor.

Bütün bunlara ek olarak kampanya süresinde WonderFox'un Facebook sayfasını beğenerek WinRAR tam sürüm lisansını veya 1 senelik IDM - Internet Download Manager lisansını kazanabilme fırsatına sahip oluyorsunuz. Kampanyaya katılmak için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://www.videoconverterfactory.com/summer/?tmr