Xiaomi Mi 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin üstün donanım özelliklerine sahip yeni amiral gemisi Mi 6, önümüzdeki aylarda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Xiaomi Mi 6 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Xiaomi, resmi bir duyuru yapmadan yeni cihazına dair bilgileri el altından vererek, bir fikrimizin olmasını sağladı. Şirket en aşağıda yer alan posteri yayınlayarak, bir sonraki duyurusu için ilk ipucunu vermişti. Fakat bu görselde, yeni telefona ya da resmi duyurunun yapılacağı tam tarihe doğrudan bir göndermeye ratlayamıyorduk. Bu sebeple, Xiaomi hayranları dört gözle resmi açıklamayı beklerken, yeni bir sızıntı da AnTuTu tarafından geldi ve Mi 6'nın özellikleri biraz daha netleşmiş oldu.

Xiaomi Sagit kod ismiyle anılan telefonun, kullandığı belleğe göre farklı depolama boyutu sunacağı daha önceden de biliniyordu. AnTuTu testlerinde yer alan telefonun, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olduğu görüldü. İşte Xiaomi Mi 6'nın AnTuTu özellikleri.

Xiaomi Mi 6 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 835 Dört Çekirdek

Ekran: 5.1-inch 1920x1080 Full HD

GPU: Adreno 540

Bellek: 4GB/6GB/8GB

Depolama Alanı: 64GB/128GB/256GB

Xiaomi Mi 6 Fiyatı

4GB RAM+64GB, 6GB RAM+128GB, 8GB RAM+256GB gibi RAM ve depolama alanı seçenekleri sunacak olan telefonun fiyatı da sırasıyla bu özelliklere göre ¥2,599 (1.406TL), ¥2,999(1.603TL) ve ¥3,499(1.805TL) olacak.

Xiaomi Mi 6 Çıkış Tarihi

Çinli şirketin resmi duyuruyu 19 Nisan'da yapması bekleniliyor. Yapılan açıklamanın ardından telefonun fiyatının net olarak belli olması ve cihazın raflardaki yerini alacağı tarihin de kesinleşeceği düşünülüyor. Fakat daha önce olduğu gibi Xiaomi'nin resmi duyuru tarihinin üzerinden çok geçmeden telefonu piyasaya çıkarması da mümkün.

Xiaomi Mi 6'nın Özellikleri Ortaya Çıktı