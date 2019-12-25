Karınca kolonilerini yöneterek yiyecek bulmak için çalışacağınız ve etraftaki zararlı böceklere karşı mücadele ederek karıncalarınızın hayatta kalmasını sağlayacağınız Ant Evolution, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmet veren ilginç bir oyundur.

Piksel tarzındaki grafikleri ve anlaşılır menü tasarımı ile zorlanmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, karıncalardan kurulu kalabalık bir koloniyi kontrol ederek hayatta kalmak için mücadele etmek ve karıncalarınızı doyurabileceğiniz yeni kaynaklar keşfetmektir. İşçi ve savaşçı karıncaları besleyerek güzel bir teraryum yapabilir ve karıncılarınızı geliştirerek sayılarını daha da artırabilirsiniz.

İşçi karıncılara kaynak bulma ve yiyecek getirme gibi görevleri vererek beslenme ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Savaşçı karıncalara ise yuvayı koruma ve zararlı böceklerle savaşma gibi zorlu görevler verebilirsiniz. Karınca kolonisi ile ilginç bir hayatta kalma yarışı vereceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Ant Evolution, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.