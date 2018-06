Sadece Android platformunda oynanabilen Best Trucker, ücretsiz olarak yayınlanmış bir simülasyon oyunudur.

Oldukça basit grafiklere sahip olan Best Trucker, mobil platformda oyunculara keyif dolu dakikalar sunuyor. Oyun içerisinde bize çeşitli görevler verilmektedir. Bu görevler arasında yük taşıma, damper kaldırma gibi görevler bulunmaktadır. Orta dereceli bir içeriğe sahip olarak karşımıza çıkan yapım, bünyesinde çok sayıda farklı araç modellerine de sahiptir. Eğlenceli yapısı ile dikkatleri üzerine çeken yapım, 1 milyondan kez indirilmiştir.

Sadece Android platformunda yayınlanan Best Trucker, 1 milyondan fazla oyuncusu ile hala oynanmaya devam ediyor. Oldukça basit arayüzlere sahip olan yapım, kolay olduğu kadar yetenek isteyen bir oyundur. Oyun içerisinde bir yük taşıyıcısı olacak ve belirtilen yükleri istenilen yerlere taşımaya çalışacağız. Ücretsiz olarak oynanabilen mobil simülasyon oyununda, farklı temalar da bulunmaktadır. Oyuncular dilerlerse yaz dilerlerse de kış temaları ile oyunun tadını çıkarabilirler. Basit kontrollere sahip olan yapım, cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilmektedir.