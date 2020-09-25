Car Parking Multiplayer, Google Play’de en çok indirilen araba oyunları arasında. Her ne kadar oyunun adı araba park etme olsa da açık dünya bir oyun, dolayısıyla klasik görev odaklı araba oyunlarından çok daha zevkli. Araba oyunlarını seviyorsanız açık dünya çok oyunculu mod, araba modifiye etme, serbest sürüş sunan Car Parking Multiplayer’ı kesinlikle indirmelisiniz.

Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen açık dünya araba oyunu Car Parking Multiplayer, modlarıyla öne çıkıyor. Serbest sürüş modunda şehirde dilediğinizce geziyor (benzin istasyonlarına kadar düşünülmüş), çok oyunculu yarışlarda gerçek oyunculara karşı yarışıyor, gerçek oyuncularla araba takas ediyor, polisleri arkanızdan sürüklüyor, arkadaş listesi oluşturarak sohbet ediyorsunuz.

Spor ve klasik arabalar dışında kamyon, kamyonet, çekici gibi farklı araçları da kullanabildiğiniz araba simülasyon oyununda süspansiyon, tekerlekler, motor, egzoz gibi parçaları değiştirebildiğiniz gibi görsel olarak daha çekici kılmak adına değişiklikler yapabiliyorsunuz.

Car Parking Multiplayer İndir Android