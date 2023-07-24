Car Parking 3D Online Modifiye APK, aracınızı istediğiniz şekilde modifiye edebildiğiniz ve sayısız modlardan birinde keyifli sürüş deneyimi yaşadığınız bir araba simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car Parking 3D Online Modifiye APK, arkadaşlarınızla birlikte drift yapıp ve aynı zamanda mücadele vereceğiniz bir Android araba simülasyonudur. Oyundaki açık dünya modunda, şehir ve yarış pistlerinde gezin. Aynı zamanda araçlarınızı modifiye edebildiğiniz Car Parking, sayısız modifiye seçeneği ile size, aracınızı hayalinize göre özelleştirme seçeneği sunuyor.

Oyunun multiplayer modunda arkadaşlarınızla birlikte araba sürüp, drift yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Car Parking'de bulunan birçok yarış pistiyle beraber, birinci olmak ve en iyi tur zamanını yapmak için mücadelenizi verin. Arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz Car Parking, size özel mesaj özelliği de sunuyor.

Car Parking 3D Online Modifiye APK İndir

Toplamda 560 seviye olan bu araba simülasyonunda, tek oyunculu modda görevlerinizi yapıp ödüller kazanabilirsiniz. Görevleri tamamladıkça, topladığınız ödüllerle arabanızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Drift, park etme ve zamana karşı yarışma görevleriyle birlikte, her seviyede kendinizi geliştirerek yeni eklenen birçok haritada gazlayın. Serbest şehir modlarında dilediğiniz gibi gezme imkanı sağlayan bu oyunda, köprüler, caddeler ve parklar gibi alanlarda trafikteki arabalara çarpmadan turlamanız gerekiyor.

Car Parking 3D Online Modifiye APK, aracınızı özelleştirebileceğiniz birçok modifiye seçeneği bulunduruyor. Jant, cam filmi, boya, spoyler, tavan scoop ve sayısız egzoz seçeneğiyle, aracınıza istediğiniz görünümü verebilirsiniz. Arabanızın dış görünüşünü hallettiğinize göre, artık performans yükseltmelerine geçebilirsiniz. Yükseltebileceğiniz performans ve nos ayarlarıyla, aracınızın performansını büyük ölçüde arttırabilirsiniz.

Oyunda birçok mod bulunuyor. Çok oyunculu veya kariyer modlarından herhangi birisine girip, zevkli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, E30, E92, M3, Golf, Doblo gibi, gerçek hayattan alınan arabalarla birlikte oyundan daha fazla keyif alacağınızdan hiç şüphe duymuyoruz. Siz de sayısız modifiye seçenekleri ile birlikte, aracınıza istediğiniz görünümü vermek istiyorsanız Car Parking 3D Online Modifiye APK indirin ve yeni eklenen devasa şehirde sürüş keyfinin doruklarını yaşayın.

Car Parking 3D Online Modifiye APK Özellikleri

İstediğiniz şekilde özelleştirebildiğiniz modifiye seçenekleri

Arkadaşlarınızla çevrimiçi sürüş keyfini yaşayabildiğiniz multiplayer mod

Serbest şehir modları

Yarışabileceğiniz sayısız yarış pistleri

Eğlenceli platform modları

Park etme, otopark modu

Zamana karşı yarıştığınız yarış modları

Modifiyeli aracınızla yanlayabildiğiniz drift modu

Kariyer modları