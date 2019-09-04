Casual Azur Games imzası ile geliştirilen Farm Empire ile mobil platformda eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan ve oldukça eğlenceli bir oynanış atmosferine sahip olan yapımda tarla ekip biçecek, evcil hayvanları besleyecek ve çiftçiliğe dair detaylı görevleri gerçekleştirmeye çalışacağız.

Mobil platformda oyunculara enfes bir çiftçilik deneyimi sunacak olan Farm Empire’da çiftliğimizi dekore edebilecek, farklı bitki çeşitleri ile süsleyebilecek, ekinleri toplayarak onları paraya çevirebileceğiz.

Yeni bitki türlerini de keşfetme fırsatı yakalayacağımız yapımda basit kontroller ve eğlenceli oyun mekanikleri karşımıza çıkacak. Sevimli arayüzü ile oyunculara sürükleyici bir oynanış hissi veren yapım ücretsiz olması ile de oyuncuların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanı elde eden başarılı oyun, Android platformuna özgü olarak yayınlandı.