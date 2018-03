FortCraft, Epic Games’in PUBG’ye benzer hayatta kalma oyunu Fortnite ile aynı oynanışı sunuyor. Fornite Android platformunda oynanabilir olana dek oynayabileceğiniz en iyi benzer yapım bu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Not: Oyun şu anda beta aşamasındadır. İndirmek için öncelikle bu sayfadan test kullanıcı olmanız gerekmektedir. Ardından yukarıdaki bağlantıya tıklayıp Google Play üzerinden indirip oynayabilirsiniz.

Gears of War ve Unreal gibi unutulmaz efsane oyunların yapımcısı Epic Games’in aksiyon yüklü TPS oyunu Fortnite’e benzerliğiyle dikkat çeken FortCraft, 16 milyon metrekarelik devasa bir haritada oyuncuları bir araya getiriyor. Keşfedilmeyi bekleyen 13 yer var ve çevrede gördüğünüz her şeyi yıkıp geçebiliyorsunuz. Araçlar, binalar, ağaçlar dahil yolunuza çıkan her şeyle etkileşime girebiliyorsunuz. Sadece zarar vermek için değil, kendinizi korumak için de çeşitli birimler inşa edebiliyorsunuz. Elbette silahsız değilsiniz. 5 sınıfa (tabanca, keskin nişancı tüfeği, hafif makineli tüfek, tüfek, av tüfeği) giren, aralarında bazuka, alev makinesi, bomba atarın da olduğu 12 eşsiz silaha sahipsiniz.

Her biri kendi özelleştirilebilir arayüzüne sahip üç farklı modda oynama imkanı sunan oyunda haritayı keşfederken diğer oyuncularla konuşma şansına da sahipsiniz. Arkadaşlarınızla bir takım oluşturup mücadele edebileceğiniz, sıralama temelli sezon mücadelelerine gireceğiniz harika bir TPS oyunu FortCraft.