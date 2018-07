Kedi ve simülasyon oyununu bir arada barındıran Furistas Cat Cafe'de pek çok çeşit kediyi evlat edinin, müşterilerini en uygun kediciklerle eşleştirin ve kafeni düzenleyerek eğlencene eğlence katın. Kafenizdeki kedilere sıcak bir yuva bulmayı başarabilecek misiniz?

Gerçek kedileri yansıtan ilgi çekici tüylü dostları evlat edin ve bir araya getir. Her kedinin kendine has büyüleyici bir hikayesi ve kişiliğine özgü davranışları vardır. Benzer kişiliğe sahip kediler ve müşterileri bir araya getir, mutluluğu en yükseğe çıkar, böylece daha fazla pisiciği bir araya getir.Kafeni kendine göre dekore et! Kafe, duvardan zemine kadar tamamen dekore edilebilir.

Dekorasyon konusunda bir hayli başarılı olan oyunda her kedinin hikayesini dinleyin ve onlara uygun birer sıcak yuva bulun. Dükkanınıza gelen müşterilere kedileri anlatın, gösterin ve sahiplenmelerini isteyin.