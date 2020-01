Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı mecrada oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan My Story: Choose Your Own Path, farklı konular barındıran sürükleyici hikayelerde rol alarak hayatınıza dilediğiniz gibi yön vereceğiniz ve eğlenceli anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve etkileyici aşk sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bir hikaye konusu seçerek hayatınızı dilediğiniz gibi yönlendirmek ve çeşitli ilişkiler yaşayarak hayatınızdaki heyecanı artırmaktır.

Drama, romantizm, komedi ve fantezi duygularından hangisini yaşamak istiyorsanız o konu üzerine bir hayat çizgisi oluşturabilir ve özel yaşantınızdaki ilişkilere bu doğrultuda yön verebilirsiniz.

Romantizm yaşayarak partnerinizle eşsiz bir aşk yaşayabilir ve fantezi diyarında rol alarak heyecan dolu dakikalar geçirebilirsiniz. Komedi ve drama gibi alanlarda seçim yaparak hayatınızı daha farklı bir çizgide devam ettirebilirsiniz.

Simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan My Story: Choose Your Own Path, eğlenceye doyacağınız popüler bir oyun olarak dikkat çekiyor.