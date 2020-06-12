Pin Rescue oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Bir kaçış veya kurtarma oyunu olarak kabul edebileceğimiz Pin Rescue oyunu sizlere daha önce tatmadığınız deneyimler sunuyor. Yüksek IQ gerektiren bu bulmaca oyununda beyniniz yanabilir. Pimi çekmek için kendi stratejinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu sayede pimi çekerek kızı ya da erkeği kurtarabilirsiniz. Bombalardan, vahşi hayvanlardan ve zombilerden kaçarak doğru yolu bulmaya çalışmalısınız. Her ne kadar basit gibi görünse de çok fazla pratiklik ve zeka gerektiren bir oyun. Kolay başlayan seviyeler yerini zorlara bıraktığında işler değişebilir. Bu oyunun ustası olmak senin ellerinde. Ne kadar çok oynarsan o kadar tecrübe kazanırsın. Ayrıca renkli atmosfer sayesinde oynadıkça oynayasın geleceğine eminim. Sen de elinden düşürmeyecek bir bulmaca oyunu arıyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.