Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Scum Killing ile suikastler düzenleyeceğiz.

Real fist’in başarılı mobil oyunlarından birisi olan Scum Killing Google Play’de ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunculara birbirinden farklı silahları kullanma ve deneyimleme fırsatı sunan mobil yapım şuanda aktif olarak 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Keskin nişancı oyunu olarak adından söz ettirecek olan yapım da benzersiz çok sayıda görevler ve kaliteli grafikler yer alacak.

Oldukça basit arayüzlere ve kontrollere sahip olan oyunda ses efektleri ile oyuncuları tatmin edici düzeydedir. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan ve kolaydan zora doğru oyunculara başarılması mümkün olan görevler sunan geliştirici ekip, sürükleyici bir yapı oluşturmuş. Çeşitli silahlar ile bizlere suikastler yaptıracak olan Scum Killing, ücretsiz olması nedeniyle de yüzleri güldürüyor.

Farklı mekanlarda farklı görevler ile oyuncular suikastçilik konusundaki yeteneklerini sergileyebilecekler. Tamamen ücretsiz bir mobil simülasyon oyunu olan Scum Killing, Google Play’den indirilip oynanabiliyor.

İyi eğlenceler dileriz.