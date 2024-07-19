Epic Games Store Yaz İndirimleri sürecinde alınabilecek 5 TL altı oyunlar da bulunuyor. Çok uygun fiyata satın alınabilen bu oyunlar, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesini sağlayabiliyor.

Bu rehberde Epic Games Store'da kampanya döneminde satın alınabilecek 5 TL'den ucuz oyun önerileri listesi hazırladık. Eğer siz de bütçe dostu oyunlar satın almak istiyorsanız hazırladığımız listede yer alan yapımlara göz atabilirsiniz.

Epic Games Store Yaz İndirimlerinde Alınabilecek 5 TL Altı Oyunlar Listesi

Metro: Last Light Redux - 31 TL yerine %90 indirim ile 3,10 TL

- 31 TL yerine %90 indirim ile 3,10 TL Aven Colony - %90 indirim ile 49 TL'den 4,90 TL

- %90 indirim ile 49 TL'den 4,90 TL Outlast - 33 TL'den %85 indirim ile 4,95 TL

- 33 TL'den %85 indirim ile 4,95 TL Down in Bermuda - 33 TL yerine %90 indirim ile 3,30 TL

- 33 TL yerine %90 indirim ile 3,30 TL Worms Rumble - 33 TL yerine %90 indirim ile 3,30 TL

- 33 TL yerine %90 indirim ile 3,30 TL Inertial Drift - 33 TL yerine %90 indirim ile 3,30 TL

- 33 TL yerine %90 indirim ile 3,30 TL The Silent Age - 17 TL yerine %80 indirim ile 3,40 TL

- 17 TL yerine %80 indirim ile 3,40 TL Torchlight - 19 TL yerine %80 indirim ile 3,80 TL

- 19 TL yerine %80 indirim ile 3,80 TL Killing Floor 2 - 49 TL'den %90 indirim ile 4,90 TL

- 49 TL'den %90 indirim ile 4,90 TL Dog Duty - 18,50 TL'den %80 indirim ile 3,70 TL

Metro: Last Light Redux

4A Games tarafından geliştirilen Metro: Last Light Redux, 2034 yılında Moskova'da geçiyor. İnsanların metro tünellerinde yaşamını sürdürmeye çalıştığı FPS oyunu, atmosferi çok başarılı şekilde yansıtıyor.

Aven Colony

En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan Aven Colony'de Dünya'dan çok uzakta bir gezegende koloni inşa ediyoruz. Kurduğumuz kolonide insanların yaşamını sorunsuz şekilde devam ettirmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Outlast

Red Barrels tarafından geliştirilen Outlast'ta Miles Upshur isimli araştırmacı gazeteciyi kontrol ediyoruz ve Mount Massive Asylum'daki korkunç sırrı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. En iyi korku oyunları arasında yer alan yapım 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Down in Bermuda

Down in Bermuda oyununda fırtına nedeniyle uçağı Bermuda bölgesine düşen pilotu kontrol ediyoruz. Gizemlerle dolu adada karşımıza çıkan bulmacaları çözüp ilerlememiz gerekiyor. 2021 yılında satışa sunulan yapım, düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer alıyor.

Worms Rumble

Solucanları kontrol ettiğimiz Worms Rumble, başarılı savaş mekaniği ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. Team17 Digital tarafından geliştirilen oyun 2020 yılında piyasaya sürüldü.

Inertial Drift

Başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Inertial Drift, araba oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Level 91 Entertainment tarafından geliştirilen oyun 2020 yılının eylül ayında satışa sunuldu.

The Silent Age

Point & Click oyunu The Silent Age'de zamanda yolculuk yapabilen Joe'yu kontrol ediyoruz. Oyunda karşımıza çıkan bulmacaları çözerek insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. House On Fire tarafından geliştirilen oyun 2015'te çıktı.

Torchlight

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Torchlight, 2009 yılında piyasaya sürüldü. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyun 83 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor. Tehlikeli bir maceraya adım attığımız oyunu beğenirseniz Torchlight 2'ye de göz atabilirsiniz.

Killing Floor 2

Yaz İndirimleri ile birlikte 5 TL'den ucuz oyun olan Killing Floor 2, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harika bir yapım. Tripwire Interactive tarafından geliştirilen oyun 2016 yılında satışa sunuldu.

Dog Duty

Dog Duty'de dünya barışını tehdit eden Ahtapot Komutan ve ordusuna karşı mücadele ediyoruz. 2020 yılında piyasaya sürülen oyun, düşük sistem gereksinimi isteyen yapımlar arasında bulunuyor.

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