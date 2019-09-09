Vivaldi Android Browser (İndir): Vivaldi Android beta en iyi internet tarayıcılardan biri
Vivaldi Android Browser telefonlarda da kullanılabilen popüler internet tarayıcısı. Windows bilgisayar kullanıcılarının favori web tarayıcılarından olan Vivaldi’nin Android sürümü de oldukça başarılı. Vivaldi Android beta aşamasında olmasına rağmen şifrelenmiş eşitleme, ekran görüntüsü alma, favori sitelere hızlı erişim, gizli sekme, yer imi yöneticisi, okuma modu, indirme yöneticisi gibi en iyi Android internet tarayıcıların tüm özelliklerine sahip.
Opera kurucusu tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Vivaldi, Windows PC kullanıcılarının beğendiği web tarayıcılardan biri. Sekme gruplama, sekme döşeme, hızlı komutlar, notlar, fare hareketleri, web panelleri, görünüm özelleştirme ve daha birçok sevilen özelliklere sahip olan Vivaldi’nin Android telefonlar için hazırlanan mobil sürümü de bulunuyor. Vivaldi tarayıcıyı mobil cihazınızda da kullanmak istiyorsanız, yukarıdaki Vivaldi Android indirme bağlantısına tıklayarak Android telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz. Günlük kullanım için uygun olan Vivaldi Android Beta’nın özelliklerinden bazılarını söylemem gerekirse:
Vivaldi Android Browser Özellikleri
- Verilerinizi yanınızda taşıyın: Parolalarınızı güvenle eşitleyin. Yer imleriniz, notlarınız ve daha fazlasını uçtan uca şifreleme ile cihazlarınız arasında eşitleyin.
- Sitelere hızlı erişin: Favori sitelerinizi Hızlı Aramalar bölümüne ekleyerek yeni sekme sayfasını özelleştirin.
- Notlar alın: Gezinirken notlar alın ve notlarınızı cihazlarınız arasında güvenle eşitleyin.
- Ekran görüntüleri alın: Web sitelerinin tam boy ekran görüntüsünü veya web sitesinin bir bölümünü alın.
- İz bırakmadan gezinin: Özel sekmeleri kullanarak göz atma geçmişinizi gizli tutun - aramalarınız, ziyaret ettiğiniz siteler, çerezler ve geçici dosyalar Vivaldi tarafından saklanmaz.
- Arama motorunu anında değiştirin: Adres alanına arama motorlarının baş harflerini yazarak hızlıca arama motorunu değiştirin. Örneğin; DucDuckGo için d yazın veya Wikipedia için w yazın.