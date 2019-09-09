Vivaldi Android Browser telefonlarda da kullanılabilen popüler internet tarayıcısı. Windows bilgisayar kullanıcılarının favori web tarayıcılarından olan Vivaldi’nin Android sürümü de oldukça başarılı. Vivaldi Android beta aşamasında olmasına rağmen şifrelenmiş eşitleme, ekran görüntüsü alma, favori sitelere hızlı erişim, gizli sekme, yer imi yöneticisi, okuma modu, indirme yöneticisi gibi en iyi Android internet tarayıcıların tüm özelliklerine sahip.

Opera kurucusu tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Vivaldi, Windows PC kullanıcılarının beğendiği web tarayıcılardan biri. Sekme gruplama, sekme döşeme, hızlı komutlar, notlar, fare hareketleri, web panelleri, görünüm özelleştirme ve daha birçok sevilen özelliklere sahip olan Vivaldi’nin Android telefonlar için hazırlanan mobil sürümü de bulunuyor. Vivaldi tarayıcıyı mobil cihazınızda da kullanmak istiyorsanız, yukarıdaki Vivaldi Android indirme bağlantısına tıklayarak Android telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz. Günlük kullanım için uygun olan Vivaldi Android Beta’nın özelliklerinden bazılarını söylemem gerekirse:

Vivaldi Android Browser Özellikleri