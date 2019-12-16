Tarayıcı Uzantıları Nasıl Yönetilir?

İnternette daha güvenli bir gezinti elde etmek için bugün yaklaşık olarak üç dakikanızı ayırır mıydınız? Güvenli bir gezintiden kastımız, uzantıların sizin için neden gizlilik sorunları yaratabileceği ve nasıl düzeltebileceğinizi öğrenmek ile ilgilidir. Kaç tarayıcı kullandığınıza ve sahip olduğunuz uzantılara bağlı olarak olası kötü senaryoların önüne geçmek biraz zaman alabilir. Tarayıcı uzantılarını nasıl kaldırabileceğinizi ve neden yapmanız gerektiğini öğrenmeniz için sadece üç dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır.

Tarayıcı Uzantıları Nedir?

Tarayıcı uzantıları, internet tarayıcının işlevselliğini artırır ve Gmail gibi kullandığınız bazı platformları geliştirerek bu platformlara ek özellikler kazandırır. Uzantılar bazen eklenti olarak da adlandırılabilir.

Uzantıları Neden Kontrol Etmemiz Gerekiyor?

İnternetteki her hareketiniz kayıt altına alınıyor. Banka hesabınıza giriş yaptığınızı düşünün, burada kullandığınız bilgiler zararlı bir uzantı ya da bilgisayarınızda yer alan başka bir kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirilebiliyor. Uzantılara verilen izinler burada çok önemlidir. Doğru ve yeterli izinlere sahip bir uzantı, bütün bilgilerinizi ele geçirebilir.

Uzantılar Nasıl Kontrol Edilir?

Tüm uzantılar zararlı değildir, bazıları zararları uzantıların aksine tamamen kullanıcı dostudur. Uzantılar sayesinde reklam için bilgilerinizi elde eden platformlardan bilgilerinizi gizleyebiliyorsunuz.

Mozilla, uzantıların güvenliğini ölçmek için bazı ipuçları sunar. Bu ipuçlarının çoğunluğu geliştiricinin itibarını değerlendirmek üzere ortaya çıkar. Uzantının geliştiricisi, tanıdığınız bir kişi ya da bir kurum mu? İnternet siteleri ve sosyal medya hesapları dâhil olmak üzere geliştirici hakkında bilgi ararken uzantının belirtilen amacı ile tutarlı bulduğunuz şey nedir?

Uzantılar için genellikle bir mağaza kullanılır. Uzantının adının, tanıdık ve güvenilir görünmesi için Gmail gibi diğer ürünlere de atıfta bulunabileceğini unutmamalısınız.

Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurarak artık sahip olduğunuz tüm uzantılara hızlı bir şekilde bakabilir ve hangi verilere erişebileceklerinden emin değilseniz ayrıcalıklarını iptal edebilirsiniz.

Google Chrome’da Uzantıları Yönetme

Google Chrome’da uzantıları yönetmek için öncelikle tarayıcınızı başlatın. Hemen akabinde sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın ve Diğer Araçlar > Uzantılar yolunu takip edin. Bu sayfa, Chrome için yüklediğiniz tüm uzantıların bir listesini ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşır. Burada uzantıların etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu görebilir, istediğinizi kapatıp açabilirsiniz. Uzantının tarayıcınızda bulunmasını artık istemiyorsanız uzantıyı tarayıcınızdan kaldırabilirsiniz.

Mozilla Firefox’ta Eklentileri Yönetme

Mozilla Firefox’ta eklentileri yönetmek için tarayıcınızı başlatın ve ister Ctrl + Shift + A tuşlarına aynı anda basın ister sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayarak “Eklentiler” yazısına tıklayın. Bu sayfada Mozilla Firefox tarayıcınıza yüklü olan tüm eklentileri görüntüleyebilir, istediğinizi devre dışı bırakabilir ya da kaldırabilirsiniz.

Microsoft Edge’de Uzantıları Yönetme

Microsoft Edge’de uzantıları yönetmek için sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın ve “Uzantılar” yazısına tıklayın. Bu kısımda istediğiniz uzantıyı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, istediğiniz uzantıyı kaldırabilirsiniz. Önerilen uzantılar ise mevcut uzantıların altında görünür.