IO Interactive'in Mayıs 2026'nın sonuna doğru piyasaya sürdüğü 007 First Light, geniş oyuncu kitlesinin beğenisini kazandı. Oyunu bir kez oynayan ve sunduğu çeşitliliği beğenenler ise 007 First Light benzeri oyunlar arayışına giriyor. Siz de eğer oyunu oynadıktan sonra kendinizi boşlukta hissetmeye başladıysanız genç James Bond'a odaklanan bu yapıma alternatiflere göz atmak isteyebilirsiniz.

Hazırladığımız bu listede yer alan her yapımın 007 First Light ile atmosfer, içerik, oynanış mekanikleri ve daha birçok ayrıntı ile ortak noktası bulunuyor. Bu da aksiyon oyunları arasına 26 Mayıs 2026 tarihinde katılan oyunun en çok hangi yönünü seviyor olursanız olun, bu listedeki oyunları seveceğiniz anlamına geliyor.

007 First Light Benzeri Oyunlar Neler?

Hitman World of Assassination

Uncharted 4: A Thief's End

Watch Dogs 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Batman: Arkham Knight

Indiana Jones and the Great Circle

Sleeping Dogs

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory

Cyberpunk 2077

Hitman World of Assassination Nasıl Bir Oyun?

Hitman World of Assassination, 007 First Light gibi gizli şekilde hareket ettiğiniz bir oyundur ancak IO Interactive'in oyunu gibi size düşmanları alt etme konusunda birçok yol sunuyor. Kılık değiştirme özelliği sayesinde herkesin gözü önünde rahatça hareket edebiliyorsunuz. Tabii, bunları yaparken arkanızda iz bırakmamanız büyük önem taşıyor.

Uncharted 4: A Thief's End Nasıl Bir Oyun?

Uncharted, 007 First Light'a ilham veren oyunlardan biridir. Hem atmosfer hem oynanış mekanikleri ile büyük benzerliğe sahiplerdir. Oyuncuları oldukça büyük bir zorlukla baş başa bırakan yapım, özellikle aksiyon sevenlere hitap ediyor. 007 First Light'ın sunduğu macerayı beğenenler, Uncharted 4'ü de mutlaka oynamak isteyecektir.

Watch Dogs 2 Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Watch Dogs 2 ile 007 First Light, çok farklı konular işleyen oyunlar olsa da oynanış mekanikleri ile bazı yönlerinin benzer olduğu söylenebilir. Oyunun büyük bir kısmında gizli hareket etmeniz gerekiyor. Güvenlik sistemlerini aşarak ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Nasıl Bir Oyun?

Metal Gear Solid 3: Snake Eater, gizlilik odaklı bir oyundur. Oyunda düşmanlar tarafından yakalanıp zor durumda kalmamak için yerinizi açık edecek hamlelerde bulunmaktan kaçınmanız, bunun yerine arkanızda iz bırakmadan sessiz bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Konami tarafından geliştirilen yapım, özellikle atmosferi ile oyuncuları içine çekmeyi başarıyor.

Batman: Arkham Knight Nasıl Bir Oyun?

Batman: Arkham Knight, Gotham City'de geçiyor. Batman'i yönettiğiniz bu oyunda sadece karşınıza çıkan düşmanlarla dövüşmüyorsunuz. Gizlice içeri sızıyor, ipucu topluyorsunuz. Ayrıca James Bond gibi tek başınıza hareket ediyorsunuz. Hem gizlilik hem dövüş mekanikleri ile 007 First Light ile önemli benzerlikler taşıyor.

Indiana Jones and the Great Circle Nasıl Bir Oyun?

Indiana Jones and the Great Circle, 007 First Light'a benzer bir atmosfer sunan bir macera oyunudur. Indiana Jones'u kontrol ettiğiniz bu yapımda düşmanları durdurmaya çalışıyorsunuz. Yeri geldiğinde bulmacalar çözüyor, yeri geldiğinde gizli hareket ediyor, yeri geldiğinde ise düşmanlarla yüzleşiyorsunuz.

Sleeping Dogs Nasıl Bir Oyun?

Sleeping Dogs, 007 First Light'ın dövüş mekaniklerini beğenen herkes tarafından oynanması gereken bir yapımdır. Bu oyunda gizli bir polis olan Wei Shen'i kontrol ediyoruz. Çeşitli görevler yaparak suçluları yakalıyoruz. Açık dünyada gezmenize de izin veren oyunda düşmanlara karşı çeşitli kombolar uygulayarak ciddi avantaj elde edebiliyoruz.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Nasıl Bir Oyun?

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, hayatta kalma oyunları arasında konumlanıyor. Tıpkı 007 ajanının düşman farkına varmadan gizlice içeriye sızması gibi Ghost Recon Breakpoint'te de gizlenerek ilerliyorsunuz. Karakterinizi kamufle ettiğiniz bu yapımda tek başınıza büyük bir ordu ile karşı karşıya geliyorsunuz.

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory Nasıl Bir Oyun?

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, 007 First Light arasında en çok benzerlik olan oyunlardandır. Her iki oyunun da kilit karakteri bir ajandır. Bu yapımda James Bond yerine Third Echelon'un seçkin ajanı Sam Fisher'ı yönetiyorsunuz. Genel olarak sessiz şekilde ilerliyor, alarmın çalmasına sebep olmadan düşmanları arkadan sessizce etkisiz hâle getiriyorsunuz.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

Cyberpunk 2077 ve 007 First Light, esasında birbirine çok uzak türlere sahip iki oyun olsa da oynanış mekanikleri bakımından birbirlerine benziyorlar. CD Projekt RED'in siberpunk temalı oyununda gizlice hareket edebiliyor, düşmanların dikkatini dağıtıp onları sessizce alt edebiliyorsunuz. Öte yandan 007 First Light gibi bu oyunda da gizli hareket etmek yerine doğrudan aksiyonun içine dalabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

007 First Light, piyasaya sürülür sürülmez alıp oynadığım bir oyun. Hem oynanış hem sunduğu o dünya ile beğenimi kazandı. Daha önce çok sayıda oyun oynamış birisi olarak bu oyuna alternatif arayanlara özellikle Uncharted ve Hitman oyunlarını tavsiye ederim. Her iki yapım da genel olarak beklentilerinizi karşılayacaktır.