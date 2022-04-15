Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PC İndir): Ubisoft'tan askeri nişancı (shooter) oyunu.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft’un online taktiksel nişancı oyunu. PC, PlayStation, Xbox’ın yanı sıra Google’n bulut oyun servisi Stadia’da oynanabilen askeri shooter oyununda farklı, düşmanlarla dolu ve gizemli bir açık dünyada tek başınıza veya seçtiğiniz oyuncularla birlikte görev şeklinde oynuyorsunuz. Yaralı, desteğe muhtaç ve eski Ghost üyeleri tarafından saldırıya uğramış bir asker olarak Auro’da hayatta kalmak için savaşıyorsunuz. Askeri oyunları seviyorsanız, şiddetle tavsiye ederim.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Özellikleri

Gerçekçi savaş ortamı,

Sürükleyici aksiyon sahneleri,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Zengin içerik,

İlerlemeye dayalı ortam,

Gelişmiş görsel efektler,

Eşsiz ses efektleri,

Çeşitliliğe sahip, düşmanca ve gizemli bir açık dünyada geçen askeri bir nişancı oyunu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint’de yüksek teknoloji şirketi Skell Technology’nin ana merkezi olan adaya biriminizle birlikte keşif görevi için geliyorsunuz ancak saldırıya uğruyorsunuz, helikopterinize ateş açılıyor. Skell Tech’in yanlış ellere geçtiğini anlıyorsunuz. Ölümcül eski ABD askeri birimi Wolves adayı ele geçirmiş. Eski silah arkadaşınız Albay Cole D. Walker’ın liderliğinde Skell’in dronelarını yeniden programlayarak ölüm makinelerine çeviriyor ve kullanmaya hazır bir şekilde bekletiliyorlar.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint PC Oynanış Detayları

Gizemli ve çeşitliliğe sahip bir takımadayı keşfedin: Silikon Vadisi’nin devi Skell Technology’nin ana merkezi olan Auroa’yı keşfedin.

Eski silah arkadaşlarınızı alt edin: Eski silah arkadaşınız Albay Cole D. Walker’ın yönetiminde olan drone’lar, ölüm makineleri, ölümcül eski ABD askeri birim üyelerinden oluşan en zorlu düşmanınız Wolves ile yüzleşin.

Düşman hatlarında mahsur kalmış gerçek bir Ghost’un hayatını yönlendirin: Hayatta kalma yeteneklerinizi kullanın, Auroa’nın değişken bölgesel şartlarına uyum sağlayın. Ekip arkadaşlarınızla kamp kurun. Engeller, dik yamaçlar, yaralarınız ve yorgunluk dahil türlü engeller sizi bekliyor.

Ghost’unuzu özelleştirin: Binlerce özelleştirme kombinasyonuyla kendi karakterinizi, mükemmel Ghost’u oluşturun. Silahlarınızı yükseltin, ekipmanlarınızı özelleştirin.

Yeni paylaşımlı ilerleme sistemi ve sınıfının en iyi oyun sonu içeriği: İlerlemenizi hem PvE hem de PvP modda geliştirmeye devam edin. Düzenli güncellemelerle, yeni hikaye bölümleri, yeni özellikeler, yeni oynanış olasılıkları, etkinlikler ve yepyeni oyun sonu içeriği sunulacak.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint PC Sürümleri

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint PC, Standard Edition, Gold Edition ve Ultimate Edition sürümleriyle geliyor.

Standard Edition İçeriği:

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint oyununu ön sipariş vererek şunları kazanın: Beta Sürümü Erişimi, Sentinel Corp. Paketi

Gold Edition İçeriği:

Oyun deneyiminizi Gold Edition ile yükseltin: 3 Günlük Erken Erişim, 1. Yıl Bileti

Ultimate Edition İçeriği:

Ultimate Edition ile eksiksiz bir deneyim yaşayın: 3 Günlük Erken Erişim, 1. Yıl Bileti, Survivor Paketi, Secret Land görevi, Off-Road Paketi

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint PC Çıkış Tarihi

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, 4 Ekim’de PC’ye çıkış yapacak.