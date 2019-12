En İyi Oyunlar - 2019

2019 bir bakıma oyun endüstrisi için önemli bir yıldı. PC ve konsollar için piyasaya çıkan oyunların çok farklı deneyimler sunmalarının yanı sıra PS4 ile Xbox One'ın son senesi olması açısından da hafıza kazınacak bir yıl oldu. Biz de yılın son günlerini yaşadığımız şu dakikalarda 2019'un en iyi oyunları listesini hazırlamadan edemedik.

2019'da oyun dünyası adına en yenilikçi gelişmelerinin başında Google Stadia geliyordu. Google'ın bulut tabanlı oyun dünyasına giriş yapmasının ardından PlayStation Now gibi diğer servisler de vites yükseltmiş, birçok başka şirket bu alana yatırım yapmaya başlamışlardı.

2019'un en iyi oyunları listesi yine birbirinden iyi oyunları içeriyor. Liste başında The Game Awards'da yılın oyunu ödülü alan Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. From Software tarafından geliştirilen, PS4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanan oyun, From Software tarzını birebir yakalıyordu. Oyuncuları sonuna kadar zorlayan; ancak bunu yaparken oynanıştan ödün vermeden, düzgünce optimize edilmiş ve rakiplerle yapan Sekiro, bu sefer iyi bir hikayeyi de bizlere sunmuştu.

Listede ikinci sırada yer alan Control ise bizlere Max Payne serisini sunan Redemy Games'ten geldi. Farklı oynanışıyla dikkatleri çeken Control, çok iyi görselleri sayesinde daha çıkmadan milyonlarca oyuncuyu etkilemişti. Mükemmel hikayesi ve oynanışıyla tam puan almayı başaran Control, oldukça sevilmişti.

Üçüncü sırada yer alan Resident Evil 2 ise aslında bizlere yeni bir sunmuyordu: Çok seneler önce çıkan Resindet Evil 2'nin yeniden yapılmış hali olan oyun, buna rağmen bambaşka bir şeyi yapmayı başardı. Eskiyi mükemmel ve yenilikçi şekilde günümüze aktaran oyun, Resident Evil serisini sevenleri memnun ederek 2019'un en iyi oyunları listesindeki yerini aldı.

2019'un en iyi oyunları listesinde sürpriz diyebileceğimiz çıkış ise The Outer Worlds ile geldi. Daha önce piyasaya sürdüğü RPG oyunları ile gönülleri fetheden Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen The Outer Worlds, yine başarılı bir oynanış, gerçek bir RPG deneyimi sunmuştu. 2019'da çıkan en iyi oyunlar listesinin tamamı ise aşağıdaki gibi oldu.