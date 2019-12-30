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En İyi Oyunlar - 2019

En İyi Oyunlar - 2019
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

2019 bir bakıma oyun endüstrisi için önemli bir yıldı. PC ve konsollar için piyasaya çıkan oyunların çok farklı deneyimler sunmalarının yanı sıra PS4 ile Xbox One'ın son senesi olması açısından da hafıza kazınacak bir yıl oldu. Biz de yılın son günlerini yaşadığımız şu dakikalarda 2019'un en iyi oyunları listesini hazırlamadan edemedik.

2019'da oyun dünyası adına en yenilikçi gelişmelerinin başında Google Stadia geliyordu. Google'ın bulut tabanlı oyun dünyasına giriş yapmasının ardından PlayStation Now gibi diğer servisler de vites yükseltmiş, birçok başka şirket bu alana yatırım yapmaya başlamışlardı. 

2019'un en iyi oyunları listesi yine birbirinden iyi oyunları içeriyor. Liste başında The Game Awards'da yılın oyunu ödülü alan Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. From Software tarafından geliştirilen, PS4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanan oyun, From Software tarzını birebir yakalıyordu. Oyuncuları sonuna kadar zorlayan; ancak bunu yaparken oynanıştan ödün vermeden, düzgünce optimize edilmiş ve rakiplerle yapan Sekiro, bu sefer iyi bir hikayeyi de bizlere sunmuştu.

Listede ikinci sırada yer alan Control ise bizlere Max Payne serisini sunan Redemy Games'ten geldi. Farklı oynanışıyla dikkatleri çeken Control, çok iyi görselleri sayesinde daha çıkmadan milyonlarca oyuncuyu etkilemişti. Mükemmel hikayesi ve oynanışıyla tam puan almayı başaran Control, oldukça sevilmişti.

Üçüncü sırada yer alan Resident Evil 2 ise aslında bizlere yeni bir sunmuyordu: Çok seneler önce çıkan Resindet Evil 2'nin yeniden yapılmış hali olan oyun, buna rağmen bambaşka bir şeyi yapmayı başardı. Eskiyi mükemmel ve yenilikçi şekilde günümüze aktaran oyun, Resident Evil serisini sevenleri memnun ederek 2019'un en iyi oyunları listesindeki yerini aldı.

2019'un en iyi oyunları listesinde sürpriz diyebileceğimiz çıkış ise The Outer Worlds ile geldi. Daha önce piyasaya sürdüğü RPG oyunları ile gönülleri fetheden Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen The Outer Worlds, yine başarılı bir oynanış, gerçek bir RPG deneyimi sunmuştu. 2019'da çıkan en iyi oyunlar listesinin tamamı ise aşağıdaki gibi oldu.

Apex Legends Apex Legends
Apex Legends Apex Legends, ücretsiz Battle Royale oyunudur. ÜCRETSİZ
Call of Duty: Modern Warfare 2019 Call of Duty: Modern Warfare 2019
Call of Duty: Modern Warfare 2019 Call of Duty: Modern Warfare 2019 İndir: Efsane FPS, Aksiyon Shooter oyunu Call of Duty Modern Warfare geri döndü!
Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice
Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice, From Software tarafından geliştirilen ve yine çok zor olmasıyla göze batan bir tür aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Resident Evil 2 Resident Evil 2
Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake indir, korku oyunu sevenlerin kesinlikle yapması gereken aramaların başında yer alıyor.
Metro Exodus Metro Exodus
Metro Exodus Metro Exodus, nükleer savaş sonrasında Moskova metrosunda yaşamaya başlayan insanları anlatan bir FPS oyunudur.
Devil May Cry 5 Devil May Cry 5
Devil May Cry 5 Devil May Cry 5, CAPCOM tarafından geliştirilen, Devil May Cry isimli aksiyon ve hack-and-slash türündeki serinin en son oyunudur.
Control Control
Control Control farklı bir aksiyon oyunudur.
Borderlands 3 Borderlands 3
Borderlands 3 Borderlands 3 PC (İndir): Kargaşa geliyor!
Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order (PC İndir): Jedi olun!
Gears 5 Gears 5
Gears 5 Gears 5 (PC İndir): 60 FPS'de etkileyici HDR ile 4K Ultra çözünürlükte online heyecan verici modlar!

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