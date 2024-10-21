A Quiet Place: The Road Ahead
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Stormind Games
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A Quiet Place: The Road Ahead, gişe rekortmeni A Quiet Place filminden esinlenen korku-gerilim oyunudur.
Korku filmleri arasında söz sahibi olan ve tüm dünyada gişe rekortmeni olan A Quiet Place, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz A Quiet Place: The Road Ahead oyunuyla karşımıza çıkıyor. Korku filminden esinlenen bu yapımda, sessizce hayatta kalmalı ve görevleri tamamlamalısınız.
Oyunun hikayesine bakacak olursak; ölümcül yaratıkların istilası sonrasındaki yaşam mücadelesini konu alıyor. Sessizce avlanan ve seslere göre hareket eden bu yaratıklara karşı mücadele vereceksiniz.
Tabii ki hikaye açısından sadece filme bağlı kalmıyor. Kendi anlatılmamış hikayelerini de içerisinde barındıran A Quiet Place: The Road Ahead oyununda, kendi yolunuzu keşfetmeli ve çevrenizi gözlemleyerek, olanaklardan yararlanmalısınız.
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Yollarda yürürken çok sessiz olmalısınız. Aksi takdirde yaratık sizi duyar ve avlamak için yanınızda belirebilir. Tüm bunların önüne geçmek istiyorsanız, yürüdüğünüz yollara belirli tozlar dökebilir ve üzerinde yürüyebilirsiniz.
Karanlık ve sessiz bir atmosfer her oyunda istisnasız korkutucu olabilmektedir. En ufak seste bile öleceğinizi düşünmek, A Quiet Place: The Road Ahead'ı son zamanların en iyi gerilim dolu korku oyunu yapmaktadır. Görselliği, hikayesi ve oynanışıyla oyunculara mükemmel bir deneyim yaşatan A Quiet Place: The Road Ahead'ı indirin ve siz de çamaşır ipinden daha sert bir şekilde korkuyla gerilin!
A Quiet Place: The Road Ahead Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit + (22H2 update or later)
- İşlemci: CPU Ryzen 3 1200, Core i5-4690
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1660; RX Vega 64
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan