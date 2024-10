A Quiet Place: The Road Ahead

A Quiet Place: The Road Ahead, gişe rekortmeni A Quiet Place filminden esinlenen korku-gerilim oyunudur.

Berkcan Aktürk - 44 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku filmleri arasında söz sahibi olan ve tüm dünyada gişe rekortmeni olan A Quiet Place, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz A Quiet Place: The Road Ahead oyunuyla karşımıza çıkıyor. Korku filminden esinlenen bu yapımda, sessizce hayatta kalmalı ve görevleri tamamlamalısınız.

Oyunun hikayesine bakacak olursak; ölümcül yaratıkların istilası sonrasındaki yaşam mücadelesini konu alıyor. Sessizce avlanan ve seslere göre hareket eden bu yaratıklara karşı mücadele vereceksiniz.

Tabii ki hikaye açısından sadece filme bağlı kalmıyor. Kendi anlatılmamış hikayelerini de içerisinde barındıran A Quiet Place: The Road Ahead oyununda, kendi yolunuzu keşfetmeli ve çevrenizi gözlemleyerek, olanaklardan yararlanmalısınız.

A Quiet Place: The Road Ahead İndir

Yollarda yürürken çok sessiz olmalısınız. Aksi takdirde yaratık sizi duyar ve avlamak için yanınızda belirebilir. Tüm bunların önüne geçmek istiyorsanız, yürüdüğünüz yollara belirli tozlar dökebilir ve üzerinde yürüyebilirsiniz.

Karanlık ve sessiz bir atmosfer her oyunda istisnasız korkutucu olabilmektedir. En ufak seste bile öleceğinizi düşünmek, A Quiet Place: The Road Ahead'ı son zamanların en iyi gerilim dolu korku oyunu yapmaktadır. Görselliği, hikayesi ve oynanışıyla oyunculara mükemmel bir deneyim yaşatan A Quiet Place: The Road Ahead'ı indirin ve siz de çamaşır ipinden daha sert bir şekilde korkuyla gerilin!

A Quiet Place: The Road Ahead Sistem Gereksinimleri