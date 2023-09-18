Abandonware Ne Demek?
Eski oyunlarla ilgilenenlerin duymuş olabileceği bir kelime olan Abandonware hakkında ne biliyorsunuz? Abandonware nedir öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Geçmişte yayınlanan ancak şu an hiçbir yerde bulamadığınız oyunlara ne oldu dersiniz? Yok mu oldular? Unutuldukları zaman ortadan kayıp mı oldular? Elbette hayır. Abandonware olarak adlandırılan bu oyun ve yazılımlara ücretsiz bir şekilde ulaşmak mümkün. Peki abandonware ne demek? Bu yazımızda eski oyunlara ulaşmak isteyenlerin muhakkak bilmesi gereken bir kelime olan abandonware’in ne olduğundan bahsedeceğiz sizlere.
Abandonware Ne Demek?
Geliştiricileri ve yayıncıları tarafından desteklenmeyen veya satılmayan yazılım ya da oyunları tanımlamak için kullanılan bir ifade olan abandonware, eski yapımlara meraklı olanlar için oldukça önemli bir ifadedir. Abandonware oyun ve yazılımları çeşitli sitelerden indirmeniz mümkündür.
En İyi Oyun İndirme Platformları Hangileri?
Oyun indirme platformları, bilgisayarına ya da mobil cihazına oyun indirmek isteyen oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Günümüzde birçok oyun indirme sitesi bulunuyor.
Eğer bir oyun ya da yazılım abandonware statüsüne ulaşmışsa o oyunu ücretsiz bir şekilde indirmenizde bir sakınca yoktur. Yasal herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Her eski oyun abandonware olarak tanımlanmaz. Buradaki kilit konu, ilgili ürünün satılmaması ve desteklenmemesidir.
Günümüz Oyunlarının Eski Oyunlar Kadar Eğlenceli Olmamalarının 9 Sebebi
Günümüzde oyunlar ne kadar gelişmiş olsalar da zaman zaman eskiden oynadığımız klasik oyunlardaki eğlenceyi mumla arıyoruz. Günümüzdeki oyunların grafik kalitesi açısından bir hayli ilerlemiş oldukları inkar edilemez bir gerçek; fakat bir oyunun eğlenceli olabilmesini sağlayan tek şey oyunun grafikleri değil.
Örneğin ilk Fallout oyunu 1997 yılında çıkış yaptı. Fallout serisi günümüze kadar uzanan bir seri ve 1997 yılında çıkmış olan versiyonunu şu an Steam’den satın almanız mümkün. Dolayısıyla Fallout’un ilk oyunu için abandonware diyemeyiz.
Bu noktada hangi oyunun abandonware olup olmadığını bilmek ve araştırmak size kalmış durumda. Eğer bir oyunun abandonware olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız ilk olarak o oyunun satılıp satılmadığını kontrol edin. Daha sonra ise myabandonware gibi sitelerden kontrol edin. %100 emin olduktan sonra indirme işlemini o zaman gerçekleştirin. Bu noktadaki sorumluluk yalnızca size ait.
Eski Oyunları Ücretsiz Olarak İndirebileceğiniz 4 Site
Free-to-play (Oynaması ücretsiz) oyunlar genellikle daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla kullanılır. Steam’de, tarayıcınızda veya akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bütün oyunlar, free-to-play olarak tanımlanır.
Abandonware nedir, abandonware ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin abandonware olarak kullandığınız yazılım veya oyun var mı? Abandonware statüsünde olması gerektiğini düşündüğünüz bir oyun var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR