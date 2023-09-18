Geçmişte yayınlanan ancak şu an hiçbir yerde bulamadığınız oyunlara ne oldu dersiniz? Yok mu oldular? Unutuldukları zaman ortadan kayıp mı oldular? Elbette hayır. Abandonware olarak adlandırılan bu oyun ve yazılımlara ücretsiz bir şekilde ulaşmak mümkün. Peki abandonware ne demek? Bu yazımızda eski oyunlara ulaşmak isteyenlerin muhakkak bilmesi gereken bir kelime olan abandonware’in ne olduğundan bahsedeceğiz sizlere.

Abandonware Ne Demek?

Geliştiricileri ve yayıncıları tarafından desteklenmeyen veya satılmayan yazılım ya da oyunları tanımlamak için kullanılan bir ifade olan abandonware, eski yapımlara meraklı olanlar için oldukça önemli bir ifadedir. Abandonware oyun ve yazılımları çeşitli sitelerden indirmeniz mümkündür.

Eğer bir oyun ya da yazılım abandonware statüsüne ulaşmışsa o oyunu ücretsiz bir şekilde indirmenizde bir sakınca yoktur. Yasal herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Her eski oyun abandonware olarak tanımlanmaz. Buradaki kilit konu, ilgili ürünün satılmaması ve desteklenmemesidir.

Örneğin ilk Fallout oyunu 1997 yılında çıkış yaptı. Fallout serisi günümüze kadar uzanan bir seri ve 1997 yılında çıkmış olan versiyonunu şu an Steam’den satın almanız mümkün. Dolayısıyla Fallout’un ilk oyunu için abandonware diyemeyiz.

Bu noktada hangi oyunun abandonware olup olmadığını bilmek ve araştırmak size kalmış durumda. Eğer bir oyunun abandonware olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız ilk olarak o oyunun satılıp satılmadığını kontrol edin. Daha sonra ise myabandonware gibi sitelerden kontrol edin. %100 emin olduktan sonra indirme işlemini o zaman gerçekleştirin. Bu noktadaki sorumluluk yalnızca size ait.

Abandonware nedir, abandonware ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin abandonware olarak kullandığınız yazılım veya oyun var mı? Abandonware statüsünde olması gerektiğini düşündüğünüz bir oyun var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.