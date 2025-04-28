AKUT Güvendeyim APK uygulaması ile afet anında sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirin.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Güvendeyim APK, olası bir afet durumunda sevdiklerinize bir SMS ile konum bilgisi gönderip güvende olduğunuzu haber etmeniz için geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. AKUT Güvendeyim uygulaması internetsiz çalışıyor, GPS üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuzun kısa mesaj sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere göndermektedir. Özellikle son zamanlarda art arda olan deprem anlarında hayat kurtaracak bir uygulamadır.

Genel Bilgi Teknolojileri şirketinin AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte geliştirdiği Güvendeyim uygulaması, deprem gibi doğal afet anında konumunuzu tek bir dokunuşla önceden belirlediğiniz kişilere göndermenizi sağlayan hayati bir uygulama. Operatörlerin internet ve arama hizmeti veremediği bu durumlarda kullanılabilecek olan uygulama, çok basit tasarlanmış.

Zor anlarda sevdiklerinize hayatta olduğunuzu iletmek için tek yapmanız gereken kırmızı butona dokunmak. Telefonunuzun GPS bağlantısı kullanılarak konum bilgileriniz alınıyor ve SMS ile iletiliyor. Uygulama ayrıca deprem, sel, yaygın konularında temel bilgiler veriyor.

Güvendeyim APK İndir

Büyük doğal afetlerden sonra felaketin yaşandığı şehirde ya da çevresinde yaşayanlar, telefon hatlarına ya da internet erişimine yüklenirler. Bu sebeple iletişimde sıkıntılar çıkabilir. Güvendeyim uygulaması ise tek butona dokunmanızın ardından sevdiklerinize SMS üzerinden otomatik olarak tahmini konumunuzu iletmenizi sağlar.

Zor zamanlarınızda yanınızda olacak olan Güvendeyim APK uygulamasını indirin ve siz de internet kullanmadan güvende olduğunuzu insanlara haber verin!

Güvendeyim uygulaması nasıl çalışır?

Deprem, yangın ya da farklı bir acil durumda butona tıkladığınız takdirde eklediğiniz telefon numaralarına tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair SMS gönderilir. Güvendeyim uygulamasını indirmek ve numaraları eklemek dışında internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur.

Güvende olduğunuza dair mesajın gidebilmesi için SMS hakkınızın olması gerekir. Ayrıca yeni eklenen bildirim özelliği ile Güvendeyim’e gelen yeni özellikleri takip edebilirsiniz.