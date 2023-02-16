Bridgefy - Offline Messages
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,198
- DOSYA BOYUTU 14.00 MB
- Üretici Bridgefy
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Bridgefy İnternetsiz Mesajlaşma uygulaması deprem başta olmak üzere pek çok durumda hayat kurtaran bir mobil uygulama.
Bridgefy Offline Messages, internetsiz çalışan mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğal afet zamanlarında operatörlerin hizmet veremediği anlarda iletişimi sağlayabilmek adına her telefonda bulunması gereken uygulamalar arasında yer alıyor. Son gerçekleşen büyük depremden sonra tekrar gündeme gelen Bridgefy, çevrimdışı kullanılabilmesi ile hayat kurtarıyor.
Bridgefy İnternetsiz Mesajlaşma İndir
Her an başımıza gelebilecek kötü olaylardan birisi de deprem. Deprem anında ne yazık ki altyapımız yeterince güçlü olmadığından telefon hatları kesintiye uğruyor. Uzun süreli yaşanan bu sorun sevdiklerimizle iletişime geçmemizi engelliyor. Haberleşmenin oldukça önemli olduğu bu gibi durumlarda internet olmadan çalışabilen haberleşme uygulamaları hayat kurtarıyor.
Bridgefy, internetsiz mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. İnternet bağlantınız yerine Bluetooth bağlantınızı kullanarak yakınınızdaki insanlarla bir şekilde iletişime geçmenizi sağlıyor. Uygulamanın çalışma mesafesi ise 100 metre. Bu uzaklıkta Bluetooth bağlantısını açmış birileriyle iletişime geçilebiliyor.
Seyahat, doğal agfet, kırsal topluluklar, müzik festivalleri, spor stadyumları gibi pek çok alanda ideal bir kullanım sağlıyor. Uygulama üzerinden kullanıcılarlar sohbet edebilmek için "Yayın" sekmesine geçiş yapmak gerekiyor. Örgü ağları üzerinden gönderilen mesajlar şifreleniyor ancak mesajlar yakındaki herkes tarafından görülebiliyor.
Uygulamada kişi eklemeye çok gerek duyulmuyor. Asıl kullanım amacı yakın çevredeki kişilerle acil durumlarda iletişime geçmek olduğu için kullanıcılar otomatik algılanıyor. Böylece "Yayın" bölümünden kolayca iletişime geçilebiliyor.
Bridgefy Nasıl Kullanılır?
- Bluetooth'u açın.
- Uygulamaya giriş yapın.
- Sadece ilk bağlantı aşamasında geçerli olacak şekilde internet bağlantısından emin olmak gerekiyor.
- Konum izinlerini açın.
- Yayın sekmesine geçiş yapın.
- En fazla 100 mts uzaklıktaki kişilerle mesajlaşmaya başlayın.
Bridgefy - Offline Messages
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 118
- DOSYA BOYUTU 39.20 MB
- Üretici Bridgefy
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Bridgefy Offline Messages, internetsiz mesajlaşma alanında oldukça başarılı bir uygulama. Doğal afet anlarında hayat kurtarıyor.
Bridgefy Offline Messages, internetsiz çalışmasıyla deprem gibi hatların kesildiği zamanlarda hayat kurtaran ücretsiz bir mobil uygulama. Deprem zamanı operatörlerin altyapı yetersizliğinden kaynaklanan iletişim zorluğunu ortadan kaldıran iOS uygulaması, Bluetooth aracılığıyla 100 metreye kadar çalışıyor ancak mesh mode ile bu mesafe iki kata kadar çıkabiliyor.
Bridgefy İndir
İnternet bağlantısı gerektirmeyen, başka bir deyişle internetsiz çalışan mesajlaşma uygulamaları doğal felaketlerin yaşandığı anlarda hayat kurtarıcı rol üstleniyor. Türkiye gibi altyapısı güçlü olmayan ülkelerde afet anında hatların kesilmeye yaşanan iletişim sıkıntısını çözüyor.
İnternetsiz çalıştığından iPhone’unuzun Bluetooth bağlantısını aktif etmeniz gerekiyor. Bluetooth üzerinden civardaki cihazlarla haberleşiyor, tabii ki uygulamayı o anda ne kadar çok kişi kulanırsa erişim ağı o kadar genişliyor, bulunma ihtimaliniz de artıyor. Bu kötü senaryo dışında da uygulamayı yakınınızdakilerle internetsiz mesajlaşmak için de kullanabilirsiniz. Uygulamanın online kullanılabilir başka özellikleri de mevcut.
Bridgefy İnternetsiz Mesajlaşma Özellikleri
- İnternetiniz olmasa bile herhangi bir kişiye mesaj gönderin.
- Arkadaşlarınız, aileniz veya diğer kişilerle güvenle ve gizlilik içinde mesajlaşın.
- Kişi listeniz telefon rehberinizden otomatik olarak oluşturulur.