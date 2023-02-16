Bridgefy İnternetsiz Mesajlaşma uygulaması deprem başta olmak üzere pek çok durumda hayat kurtaran bir mobil uygulama.

Erkan Calp - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bridgefy Offline Messages, internetsiz çalışan mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğal afet zamanlarında operatörlerin hizmet veremediği anlarda iletişimi sağlayabilmek adına her telefonda bulunması gereken uygulamalar arasında yer alıyor. Son gerçekleşen büyük depremden sonra tekrar gündeme gelen Bridgefy, çevrimdışı kullanılabilmesi ile hayat kurtarıyor.

Bridgefy İnternetsiz Mesajlaşma İndir

Her an başımıza gelebilecek kötü olaylardan birisi de deprem. Deprem anında ne yazık ki altyapımız yeterince güçlü olmadığından telefon hatları kesintiye uğruyor. Uzun süreli yaşanan bu sorun sevdiklerimizle iletişime geçmemizi engelliyor. Haberleşmenin oldukça önemli olduğu bu gibi durumlarda internet olmadan çalışabilen haberleşme uygulamaları hayat kurtarıyor.

Bridgefy, internetsiz mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. İnternet bağlantınız yerine Bluetooth bağlantınızı kullanarak yakınınızdaki insanlarla bir şekilde iletişime geçmenizi sağlıyor. Uygulamanın çalışma mesafesi ise 100 metre. Bu uzaklıkta Bluetooth bağlantısını açmış birileriyle iletişime geçilebiliyor.

Seyahat, doğal agfet, kırsal topluluklar, müzik festivalleri, spor stadyumları gibi pek çok alanda ideal bir kullanım sağlıyor. Uygulama üzerinden kullanıcılarlar sohbet edebilmek için "Yayın" sekmesine geçiş yapmak gerekiyor. Örgü ağları üzerinden gönderilen mesajlar şifreleniyor ancak mesajlar yakındaki herkes tarafından görülebiliyor.

Uygulamada kişi eklemeye çok gerek duyulmuyor. Asıl kullanım amacı yakın çevredeki kişilerle acil durumlarda iletişime geçmek olduğu için kullanıcılar otomatik algılanıyor. Böylece "Yayın" bölümünden kolayca iletişime geçilebiliyor.

Bridgefy Nasıl Kullanılır?