112 Acil Yardım Butonu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 132
- DOSYA BOYUTU 28.10 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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T.C. Sağlık Bakanlığı'nın acil durum uygulaması, ücretsiz bir şekilde ihtiyaç zamanında acil servise haber veriyor.
112 Acil Yardım Butonu, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz sunduğu bir acil durum uygulaması. 112’yi doğrudan aramaktan farkı; bulunduğunuz yeri belirtmek zorunda olmamanız ve acil sağlık bilgilerinizin 112 sistemine gönderilmesi.
112 Acil Yardım Butonu İndir
Sizin veya yakınınızın yaşadığı veya çevrenizde rastladığınız acil durum olayında 112’yi aramak ilk yapacağınız şey, ancak tamamen yabancısı olduğunuz bir yerde konumu bildirmek biraz sıkıntı olabilir. Bu durumda 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını açabilir ve konum simgesine dokunarak konumuzu bulmasını sağlayabilirsiniz. Acil durum butonuna dokunduğunuzda 112 aranıyor ve konumunuz sisteme gönderiliyor.
T.C. kimlik numarası ve e-Nabız için oluşturulan şifreyle girişi zorunlu kılan acil durum uygulamasının çok pratik olduğunu söylenemez. Zira; günümüzde birçok Android telefonda ve akıllı saatlerde kilitli ekranda SOS çağrısı yapma, otomatik acil durum mesajı gönderme özelliği mevcut. O anda kilidi açıp uygulamayı bulup butona dokunmaktansa telefonların ve saatlerin acil durum işlevini kullanmak daha mantıklı.
112 Acil Yardım Butonu Özellikleri
- Ücretsiz kullanım
- Acil müdahale durumlarında konum bilgisiyle acil servise haber verme
- E-devlet ile güvenli giriş
- Butona basınca direkt 112'yi arama.
112 Acil Yardım Butonu
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 34
- DOSYA BOYUTU 28.10 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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T.C. Sağlık Bakanlığı'nın acil durum ve SOS uygulaması 112 Acil Yardım Butonu hayat kurtarıyor.
112 Acil Yardım Butonu, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın acil durum, SOS uygulaması. olarak indirilebiliyor. T.C. kimlik numaranız ve e-Nabız şifresini girerek kullanabileceğiniz uygulama, bulunduğunuz konumu tespit ederek 112 sistemine gönderiyor. Acil durumda bir de yer bildirmek zorunda kalmıyorsunuz.
112 Acil Yardım Butonu İndir
Sizin, yakınınızın veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar etmek için tek yapmanız gereken 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını açıp butona basmak. iPhone, iPad ve Apple Watch cihazlardaki Acil SOS özelliğine alternatif olarak kullanılabilir.
Bilmediğiniz ve tam konum bilmediğiniz yerdeyseniz uygulamanın butonuna bastığınızda 112 aranır ve konumunuz doğrudan servisle paylaşılır. Bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde müdahale ulaşır.
112 Acil Yardım Butonu Özellikleri
- E-devlet ile güvenli giriş
- Butona basınca direkt 112'yi arama.
- Ücretsiz kullanım
- Acil müdahale durumlarında konum bilgisiyle acil servise haber verme