Deprem Bölgelerine Gönderebileceğiniz Eşyalar

Merkez üstü Kahramanmaraş olan 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetli deprem mağdurlarına ihtiyaçları olan eşyaları gönderebilirsiniz. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar ve yakınları, hem zorlu kış şartlarıyla hem de gıda gibi temel ihtiyaçların sıkıntısını yaşıyor. Biz de sizler için deprem bölgelerine gönderilebilecek eşyalar konusunda bir rehber hazırladık.

Deprem Bölgesine Gönderilebilecek Temel İhtiyaçlar

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderilebilecek eşyalar aciliyeti olanlardır. Acil ihtiyaç listesini şöyle sıralayabiliriz;

Isıtıcı

Bebek bezi

Uyku tulumu

Temiz bebek kıyafeti

Gıda kolisi

Eldiven

Battaniye

Kuru gıda

Bebek maması

Mont

Bere

Temiz kıyafet

Yastık

Hijyen seti

Kışlık bont

Atkı

Kadın hijyen kiti

Deprem Bölgesine Nasıl Yardım Edilir?

Deprem bölgesine yukarıda sıraladığımız eşyaları; AFAD, Kızılay ve belediyelerin aracılığıyla gönderebilirsiniz. Belediyeler başta olmak üzere Türkiye’nin bir tarafında sivil toplum örgütleri ve belediyeler yardım topluyor. Toplanan yardımlar hızlıca deprem bölgesine gönderiliyor.

Gönderilerin nereye bırakılacağını öğrenmek için sosyal yardım kurumlarının ve belediyelerin sosyal medya platformlarındaki hesaplarını kontrol edebilirsiniz. Sosyal medya platformları üzerinden yardım kolilerinin bırakılacağı yerleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

Yetkililerin belirttiği bilgilere göre öncelikle soğuğa karşı koruyucu kıyafetler gönderilmeli. Mevsim şartları, havanın soğukluğu gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda yardım kolisinde kalın giysilere yer verilmesi gerekiyor. Battaniye, eldiven, kazak, ayakkabı, atkı, polar gibi eşyalarda mutlaka gönderilmeli.

Deprem Bölgesine Gönderilebilecek Tıbbi Eşyalar

Depremin ardından Türkiye’nin her tarafında sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar yardım kampanyaları düzenlemeye başladı. Yukarıda sıraladığımız giyecek ve gıdanın yanı sıra deprem mağdurlarının tedavileri için tıbbi yardım malzemelerine de ihtiyaç var.

Deprem bölgesine gönderilebilecek tıbbı cihazlar;

İlaç

Elastik bandaj

Cerrahi eldiven

Biberon

Serum

Alçı

Boyunluk

Pamuk

Hasta alt bezi

Muayene eldiveni

Pansuman malzemesi

Sargı bezi

Oksijen maskesi

Atel

Enjektör

Ayrıca enkaz altındaki vatandaşların çıkarılması için bölgeye gemilerle iş makineleri de gönderilebilir. Aynı şekilde gemilerle bölgedeki vatandaşlara hızlıca müdahale etmek amacıyla donanımlı ambulansların da gönderilmesi gerekiyor.

Yazımızda deprem bölgelerine gönderilebilecek eşyalar hakkında bilgi verdik. Deprem bölgelerine güvenilir kurumlar aracılığıyla yardım gönderebilmek için de linke tıklayabilirsiniz.