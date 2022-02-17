Agar.io Benzeri Bağımlılık Yapan 5 Çılgın Oyun

Günümüzde çok sayıda Agar.io benzeri oyun bulunmaktadır. Bu yazıda oyuncuların oldukça eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyan yapımları bir arada topladık.

Matheus Valadares tarafından geliştirilen Agar.io, 28 Nisan 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirmiştir. Eğlenceli bir oynanışa sahip olan oyun, internet tarayıcısı üzerinden oynanabilmektedir. Bu sayede oyunun oynanabilmesi için herhangi bir indirme işleminin yapılmasına gerek yoktur.

Bir dönem oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Agar.io, yavaş yavaş unutulmaya başlamıştır. Piyasada Agar.io gibi oyunlar bulunmaktadır. Agar.io'nun çok popüler olduğunu gören bazı geliştiriciler kendi oyunlarını geliştirip yayımlamıştır.

Agar.io alternatifi oyunlar da web tarayıcısı üzerinden oynanabilmektedir. Hazırladığımız listede keyifli vakit geçirilmesine olanak tanıyan 5 başarılı yapımı bir arada topladık. Liste aşağıda yer almaktadır.

Agar.io Benzeri Oyun Listesi

Slither.io

Diep.io

Pie.io

Vanar.io

Wings.io

Agar.io gibi oyunlar yukarıda sıralanmıştır. Listede yer alan başarılı yapımlar hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Slither.io

Slither oyunu Agar.io'dan sonra en çok konuşulan oyunlardan birisidir çünkü aynı şekilde ilerleyen oyun bazı şeyleri yemeyi amaçlar. Agar’dan farklı olarak bu oyunda top yerine bir yılanı geliştiriyorsunuz.

Oyunu oynamaya başlayabilmek için adres çubuğuna "slither.io" yazmanız ve ardından "Enter" tuşuna basmanız yeterlidir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra karşınıza oyun menüsü gelecektir. Bu menü üzerinden kullanıcı adınızı belirlemeniz gerekmektedir.

Seçtiğiniz kullanıcı adıyla dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan bir sunucuda oynamaya başlayabilirsiniz.

2. Diep.io

Oyunda Slither ve Agar’dan farklı olarak ateş edebiliyorsunuz. Seviye atlayabilmek için üçgen ve kare şeklindeki cisimlere ateş edip yok etmeniz gerekmektedir. Elbette bu süreçte diğer oyuncular sizi yok etmeye çalışacaktır. Bu nedenle hem ateşlerden kaçmalı hem de cisimleri yok ederek seviye atlamalısınız.

3. Pie.ai

Eğlenceli oyundaki amaç tıpkı Agar’daki gibi hayatta kalmaya çalışmaktadır. Pie adlı oyunda kırmızı bölgelere maruz kalmadan turtaları yemeye çalışıyorsunuz. Turtaları yedikçe puanınızı yükseltiyorsunuz. Bazı turtaların üzerinde can ve pervane bulunmaktadır. Örneğin turtadaki pervane sayesinde helikopter gibi uçabilirsiniz.

FFA ve Team olmak üzere iki farklı modun yer aldığı yapımda kullanıcı adınızı belirleyebilirsiniz. Keyifli oynanışa sahip olan oyunda yeşil ve turuncu olmak üzere iki farklı görünüm bulunmaktadır.

4. Vanar.io

Zor bir oyun yapısına sahip olan Vanar’da amaç, tıpkı Agar’daki gibi rakiplerinizi yutmak ve büyümektir. Uzayda geçen bu yapımda evrenler arasında yolculuk yapabilirsiniz. Başarılı yapıma internet tarayıcınız üzerinden erişebilir ve kullanıcı adınızı yazarak oynamaya başlayabilirsiniz.

5. Wings.io

Başarılı yapım, gökyüzündeki uçakların savaşını daha doğrusu roketlerin savaşını konu almaktadır. Wings adlı ateş ederek rakiplerinizi etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Web tarayıcısı üzerinden oynayabileceğiniz yapımda oldukça eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Bu listemizde en iyi 5 Agar.io alternatifi ile karşınızdaydık. Peki, siz yukarıda yer alan yapımlar arasından hangisini beğendiniz? Bu konu ile ilgili görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden paylaşmayı unutmayın.